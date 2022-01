Celek Poděbrad se nese na vítězné vlně. Vyhrál poslední čtyři duely a v tabulce mu patří se třiceti šesti body druhá pozice. Na lídra tabulky, rezervu Kolína, ztrácí pouhé tři body. A to je hratelné. V neděli by měli poděbradští hokejisté sehrát další zápas, tentokrát na ledě Žabonos na kolínském zimním stadionu. Ty jsou sedmé, tedy předposlední ve skupině Východ, mají šestnáct bodů a šest bodů náskok na poslední Kutnou Horu. I Žabonosy tak mají rozhodně o co hrát. Utkání bude mít úvodní buly v 17.15 hodin.