„Nastavili jsme si několik cílů. Hlavně chceme nalákat do klubu více dětí, abychom mohli do budoucna stavět na odchovancích. Proto chceme dělat veřejné akce pod záštitou HC Rakovník, abychom o sobě dali vědět. Dlouhodobým cílem je vytvořit takovou základnu, abychom dali dohromady první až devátou třídu a poté dorost,“ přibližuje Libovický.

„Zlý muž“ Vernek s Černošicemi znovu nedohrál. Úmysl zranit soupeře vylučuje

On sám hraje za Rakovník v krajské lize už třetí sezonu. V ročníku 2018/19 nastupoval za druholigové Řisuty a předtím v Americe v mládežnických soutěžích. Původně je ale odchovancem PZ Kladno.

K hokeji si teď ale přidal ještě řadu dalších starostí. Jak vypadá jeho zápasový den? Na domácí utkání je potřeba nachystat přestávkové soutěže a zaúkolovat děti, které v průběhu zápasu prodávají lístky do tomboly. K tomu je nutné vypracovat harmonogram a připravit texty pro moderátora zápasu. Až pak přichází čas na samotný výkon na ledě.

Ani u něj to ale nekončí. Libovický se rozhodl, že pozvednout se pokusí i prezentaci klubu na sociálních sítích. Začal proto natáčet videorozhovory a vytvářet nejrůznější grafiky, pomocí nichž informuje fanoušky o dění v klubu. „Když skončí třetina, tak zpocený běžím do kabiny a dělám grafiky na sociální sítě. Samozřejmě to musím stihnout dřív, než přijde trenér, protože jinak bych platil pokutu, že jsem na počítači,“ směje se Libovický.

Jágr přilákal ruskou posilu. "Přicházím kvůli němu," říká Armazacev

Odměnou mu ale jsou rostoucí čísla na klubových profilech. „Instagram jede trošičku pomaleji, než jsem čekal. Čísla ale každým dnem rostou. Od té doby, co jsem sociální sítě převzal, se zvedl dosah příspěvků o téměř 700 %. Zatím mám jenom pozitivní ohlasy. Většinu obsahu zatím tvoří A tým, ale do budoucna to chceme změnit a začít se víc věnovat i mládeži. To je naše priorita,“ uvádí.

„Ani jsem nečekal, že takový vztah k rakovnickému klubu budu mít. Vyrůstal jsem na Kladně, odmalička jsem tam hrával, až později jsem odešel do Ameriky. V Rakovníku mě to ale strašně nadchlo tím, jaké je tam domácké prostředí. To byl důležitý faktor, díky kterému jsem si řekl, že tohle je můj klub. Přirostlo mi to tu k srdci,“ doplňuje Libovický.

Díky němu získali Rakovničtí do svých řad nejen urostlého obránce, ale také zapáleného člena, který se snaží prezentaci klubu posunout nad úroveň krajské ligy. „Učím se každým dnem a pořád to chci posouvat dál,“ zakončuje s úsměvem.

Hokejové derby pro Rakovník, ve Slaném to bylo snadnější než dřív