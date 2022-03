Je konec. Poděbrady se doma trápily v koncovce. V prvních dvou třetinách nedali ani jediný gól a hosté si vytvořili rozhodující náskok. Popovice vedly o tři branky, domácí ale zabrali a snížili na rozdíl jediného gólu. Jenže hosté pojistili své vítězství gólem do prázdné brány.

Ve vyhroceném zápase byl Polaban efektivní, Kotkova rána byla parádní

„Je to rozhodně zklamání,“ uznal manažer poděbradského klubu David Kubát. „První kolo jsme měli rozhodně chtěli přejít. My jsme si sérii prohráli v sobotu. Vedli jsme dva nula, měli jsme to dotáhnout,“ litoval manažer. „V tomto zápase se nám nedařilo a byli jsme horším týmem. Vzedmutí deset minut před koncem už nestačilo. Šance na vyrovnání byla, ale bohužel jsme nedali. Série byla vyrovnaná, ale dál jdou Popovice,“ zhodnotil celou sérii David Kubát.

Branky a nahrávky: 52. Kejdana (Toupal, Pojkar), 53. Rindoš (Čapek) – 9. Žoha (Vacek, Culka), 21. Žoha (Bícha), 23. Mareček, 60. Kasík (Mareček, Mocek). Třetiny: 0:1, 0:2, 2:1.