„Mrzí to úplně všechny, kteří se kolem hokeje pohybují. Ať už jsou to hráči, organizační tým nebo fanoušci. Je to špatná zpráva,“ komentoval další odsunutí akce obránce Jakub Suchánek. Ten se měl ve Špindlerově Mlýně představit s kladenskými Rytíři, kteří měli už ve čtvrtek vyzvat Pardubice. V zimní atmosféře se mělo hrát o extraligové body a všichni se těšili na parádní atmosféru, kterou mělo vytvořit až 7500 fanoušků. I ti ale můžou chystaný výlet zrušit.

„Samozřejmě je to škoda, všichni jsme na to byli zvědaví. Dělat to pro tisíc lidí nebo úplně bez diváků by ale byl nesmysl,“ uvedl za Fanklub Poldi Kladno Jaroslav Zelenka. Ten chystal spolu s dalšími členy fanklubu autobusový výjezd do Krkonoš. „Hodně lidí chtělo jet po vlastní ose. Zjišťovali jsme tedy, jestli by o společný výjezd byl zájem. Zatím jsme měli přihlášených asi třicet lidí. Všechno bylo zajištěné, ale nic naštěstí nebylo domluvené tak, že bychom museli platit pokuty nebo penále,“ vysvětluje Zelenka, kterému v kladenském kotli neřekne nikdo jinak než Zelí.

Z kladenského tábora se ale na Winter Hockey Games chystalo daleko více fanoušků. Někteří chtěli navštívit jen zápas Rytířů, další chtěli strávit ve Špindlerově Mlýně celých pět dní. Kvůli pořádání akce už v posledních dnech téměř nešlo sehnat v horském středisku ubytování. „My jsme za ubytování zaplatili zálohu. Psal jsem jim tam, jestli nám to vrátí, ale zatím jsem bez odpovědi,“ popisuje Zelenka.

Zatímco někteří stihli rezervaci noclehu ještě stornovat, další plánují, že si ve Špindlerově Mlýně udělají alespoň dovolenou bez hokeje. Přímo odtud pak zamíří v pátek do Chomutova, kde se nakonec zápas Kladna s Pardubicemi uskuteční. O den později, než bylo plánováno, a pod střechou místní Rocknet Arény. I tady ale bude moct do hlediště jen maximálně tisícovka diváků. „Fanoušci některých klubů vyhlásili, že kvůli opatřením nebudou fandit. To mi ale přijde hloupé, touhle cestou jít nechceme. Můžeme být rádi, že aspoň v nějakém počtu na stadion můžeme,“ říká Zelenka.

Jak uvedli pořadatelé Winter Hockey Games, vstupenky z tohoto prosince zůstávají v platnosti i pro další termín, který zatím není znám. Někteří fanoušci však čekat po druhém odkládání nechtějí a na facebookové události se ptají na vrácení peněz. V takových případech odkazují pořadatelé na svůj e-mail, kde řeší podobné žádosti individuálně.

„Člověk v tom má uložené nějaké peníze, ale vracet vstupenky se mi asi nechce. Doufejme, že se situace zklidní a zápasu pod širým nebem se v dohledné době dočkáme. Ideálně ve chvíli, kdy už bude Kladno v klidnějších vodách extraligové tabulky a budeme si to moct víc užít,“ přeje si Zelenka.