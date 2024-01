Jeho tým dosud nastřílel svým protivníkům sedmdesát sedm gólů. Poděbrady jsou tak druhým nejproduktivnějším celkem celého startovního pole. „To nás samozřejmě těší. Na druhou stranu hodně gólů dostáváme. A to je problém, o kterém víme a na kterém musíme zapracovat,“ má jasno manažer klubu.

Anketa Deníku: Jak sportovci užívali svátky, jaké dárky jim udělaly radost?

Podle statistik oficiálního webu soutěže je nejproduktivnějším hráčem Krajské ligy právě poděbradský útočník Lukáš Rindoš s třiatřiceti kanadskými body za deset gólů a třiadvacet asistencí. Právě on je hlavním tahounem ofenzivy poděbradského týmu. „To je jisté. Jeho zkušenosti rozhodují, umí skvěle zakončit, má přehled. K tomu se ale dokáže přidat i druhá pětka, někdy se to rozloží. Máme i další dobré hráče, kteří jsou schopni vzít to na sebe,“ ví manažer.

Týmy čeká posledních šest kol základní části. Jaké jsou plány Poděbrad před závěrem sezony? „Hlavně odehrát tyto zápasy lépe než v předešlých sezonách, kdy se nám leden nevydařil. Budeme se chtít správně naladit na play off,“ přeje si poděbradský funkcionář.

Prohlédněte si fotogalerii z mistrovského utkání Žabonosy - Poděbrady (3:5)

V minulých dvou letech Poděbrady vyhrály svoji skupinu po základní části, pak ale daleko nedošly. V předminulé sezoně dokonce vypadly hned v prvním vyřazovacím souboji. „Letos to chceme dotáhnout minimálně do finále. To je cíl týmu, který na to má. Uvidíme, jak se to podaří. Musíme mít respekt k soupeřům a dostat se co nejdále,“ dodal David Kubát.

Poslední zápasy základní části