Nymburk vlétl na soupeře se vší vervou. A brzy byly odměněn. Už ve třetí minutě udeřil Kopecký. Hosté dokázali vyrovnat, ale Hrdina a Šifta vytvořili domácím dvougólový náskok. Ten se ještě+ navýšil v prostřední části, kdy dal jediný gól této periody Procházka. To běžela první minuta druhé části. Třígólový polštář si tak nesl Nymburk do závěrečné třetiny. Hrdina dal svým druhým gólem v utkání pojistku a hosté už neměli naději na zvrat. Pouze korigovali výsledek druhým zásahem. To už ale Nymburk nemrzelo.

Foto: Desetigólová divočina. Dopředu fantastické, dozadu šílené, uvedl Šmejkal

„Nerad bych používal stejná slova, ale opět jsme hráli výborný hokej,“ culil se spokojený trenér nymburského celku Pavel Bartoníček. „Hráli jsme zodpovědně, poctivě dopředu i dozadu. A proměnili jsme své šance, když jsme to tam domlátili z brankoviště. Tím jsme soupeře zatlačili. A výborně nám zachytal gólman a proto jsme první zápas vyhráli,“ chválil Bartoníček.

Radost mu ale kazí zranění opor. „V posledních dvou zápasech jsme přišli o dva klíčové hráče Martince a Jakuba Kuzďase. Ale v rozpoložení, v jakém se tým nachází, by mohl sérii zvládnout. Já věřím, že vyhrajeme i druhý zápas,“ dodal kouč Nymburka.

Branky a nahrávky: 3. Kopecký (Petrtýl, Procházka), 15. Hrdina (Petrtýl), 19. Šifta (Hrdina, Velechovský), 21. Procházka (Kopecký, Protivný), 47. Hrdina (Kopecký) - 7. Mišner (Štěpán, Mrázek), 49. Mišner. Třetiny: 3:1, 1:0, 1:1.