Řisuty - Po vánoční pauze čekalo na nymburské druholigové hokejisty utkání v Řisutech. Hosté jej ale nezvládli a první utkání roku 2019 o gól prohráli. V bráně hostujícího mužstva podal opět výborný výkon gólman Krofta. Jeho tým vedl o dva góly, přesto odešel nakonec poražený.

Ilustrační foto hokej | Foto: Archiv Deník

„V první třetině to vypadalo, že soupeři dáme pět gólů, bohužel jsme proměnili pouze jednu branku. Ale byli jsme jednoznačně lepší tým. Ve druhé třetině, tak do osmé minuty, jsme vedli dva nula, kdy se nám povedlo dát v přesilové hře gól. To bylo pořád příjemné skóre. Soupeř ale zařadil větší rychlost, byl aktivnější, více bruslil. My jsme kazili přihrávky, i jejich gólman vychytal naše šance. Soupeř dal následně kontaktní gól a my jsme se úplně zlomili,“ uvedl k utkání trenér nymburského celku Pavel Bičiště.

Domácím se nakonec podařilo dostat stav na svoji stranu. Nymburk tak odjel s prázdnou. „Soupeř dokázal v závěru druhé třetiny srovnat na dva dva, a to bylo hodně nepříjemné. I přesto, že jsme si řekli, že půjdeme do kabin za stavu 1:2 a něco si k tomu řekneme a zkusíme to nějak zvládnout, jsme bohužel nedokázali domácí přehrát. Dostali jsme ještě dvě branky. V závěru třetí třetiny jsme dali na 4:3, ale to bylo už pozdě. I přes prohru musím říci, že náš brankář Krofta chytal výborně,“ dodal Bičiště.

Řisuty – NED Hockey Nymburk 4:3

Branky: 35. Vyskočil (Patyk, J. Kučera), 39. Kos (Krpata),52. Náprstek (Fortelka, Řepka), 58. Kolařík (J. Kučera, Kos) – 4. Kříž (Eis), 21. Knesl (Josefus, Smejkal), 59. Smejkal (Kolouch). Rozhodčí: Beránek. Diváci: 125. Třetiny: 0:1, 2:1, 2:1.

NED Hockey Nymburk: Krofta – Arnošt, Bičiště, Eis, Hroudný, Jirásek, Josefus, Kačírek, Knesl, Kolouch, Král, Kříž, Kuzďas, Mašek, Rittig, Smejkal, Stehlík, Tržický, Sup.

Do Nymburka míří Draci z Bíliny Nový rok načali porážkou na ledě Řisut, reputaci si mohou napravit v domácím prostředí. Hokejisté klubu NED Hockey Nymburk hrají v sobotu 12. ledna na svém ledě, v dalším utkání druhé ligy přivítají mužstvo Draci Bílina. Utkání bude mít úvodní buly v 17 hodin.

Markéta Stiborová