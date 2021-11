„Věděl jsem, že to pro něj bude nový impuls a že to bude dobré. Netušil jsem ale, že to bude až v takovém měřítku. Zatím je to ale jen začátek sezony, která bude ještě dlouhá,“ říká kladenský trenér brankářů Radek Jirátko, který s Vladařem od jeho juniorských let spolupracuje. Právě u Rytířů, kam vytáhlý gólman v dorostu přišel, se Vladař rozchytal k výkonům, které mu v roce 2015 vynesly na draftu do NHL 75. pozici.

V Bostonu ale započalo dlouhé čekání na šanci. Jasnou jedničkou týmu byl finský fantom Tuukka Rask a Vladař musel putovat po dalších soutěžích. Zachytal si USHL, ECHL i farmářskou AHL. Na šanci v nejlepší hokejové lize světa si ale musel počkat až do roku 2020.

Během play off v covidové bublině se po Raskově odchodu od týmu stal nečekaně dvojkou za Slovákem Jaroslavem Halákem. V semifinále Východní konference byl pak doslova hozen do vody. Za stavu 1:4 šel v polovině utkání do brány a sám ještě třikrát inkasoval. V průběhu následující sezony dostal šanci v dalších pěti zápasech. „Působilo to tak, že si ho Boston vychovává za Tuukku Raska. V poslední sezoně se tam ale objevil Jeremy Swayman, který hrál univerzitu v nedalekém Maine. Tím se to začalo komplikovat,“ popisuje Jirátko.

Vedení Bostonu se totiž rozhodlo, že dá šanci o rok a půl mladšímu Swaymanovi. Ten dostal už v uplynulé sezoně více minut a letos se pravidelně střídá s Linusem Ullmarkem, který k Bruins přišel.

Jenže zatímco americký brankář v úspěšnosti zásahů nedosahuje ani na 91 %, Vladař ve svém novém působišti září! Se Švédem Jacobem Markströmem vytvořil nejlepší brankářskou dvojici v lize a ve všech důležitých statistikách se drží na čelních pozicích. Po pěti odchytaných zápasech má úspěšnost zákroků 94,6 %, průměr 1,57 inkasovaného gólu na zápas a k tomu dvě čistá konta. To poslední navíc proti Bostonu!

Právě v noci z neděle na pondělí se proti sobě Vladař a Swayman poprvé v kariéře postavili. Český gólman zapsal 28 úspěšných zásahů a neinkasoval ani jednou, zatímco jeho kolega v protější brance tahal puk z branky čtyřikrát.

„Vlady strašně chválil kluky, kteří hrají před ním. Strašně moc mu pomáhají a říkal, že díky nim tam neměl tolik složitých věcí. Když jsem se pak ale na ty zákroky díval, tak myslím, že je zbytečně skromný,“ usmívá se Jirátko. „Vypadá to navíc, že s Markströmem jsou asi fakt kamarádi, mluví o něm opravdu hezky,“ dodává.

Po takových výkonech není divu, že Vladařovo jméno se začíná čím dál častěji objevovat ve spekulacích o nominaci na olympijské hry. „Samozřejmě bych ho tam rád viděl a moc bych mu to přál. Zatím ale nemá stabilní zápasovou praxi, jako mají další kluci, takže je strašně těžké to říct. Zdeňku Orctovi (reprezentační trenér brankářů, pozn. red.) to v tuhle chvíli nezávidím. Je příjemné, že může vybírat z více gólmanů. Jestli mezi ně Vlady patří, nebo ne, to musí vědět on,“ komentuje Jirátko.

Po prvních zápasech sezony to vypadá, že Vladařovi se jeho dlouhé čekání vyplatilo. Po šesti letech se v NHL prosadil do pozice spolehlivé dvojky a skvělými výkony si říká možná i o větší prostor. „Za tu dobu, co je v Americe, samozřejmě přišly chvíle, kdy přemýšlel, jestli neodejít někam jinam. I já jsem se ho snažil udržet při tom, aby to nevzdával. Když se mu to rozleželo, tak se vždycky rozhodl zůstat a bojovat dál,“ říká trenér, který se talentovanému brankáři věnuje i v létě mezi sezonami.

„Vždycky přijde s něčím, co by chtěl zlepšit, takže přes léto pracujeme na tom. Hodně spolu bruslíme a pořád dokola opakujeme dovednosti, které musí brankář mít. Zaměřujeme se pak už hlavně na detaily. Snažíme se, aby každé léto něco vylepšil,“ popisuje Jirátko.

Možná i díky společnému drilu na kladenském ledě se nyní Calgary může opřít o dva kvalitní brankáře a v Západní konferenci je první.