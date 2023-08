/VIDEO, FOTO/ Hokejový klub HC Nymburský Lev se připravuje na nadcházející ročník soutěží, poprvé pod kompletně novým vedením klubu a s novým předsedou klubu. Tím je Marek Peťura, který vystřídal dlouholetého předsedu Martina Krejčíka.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - TNP Praha (5:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Po odchodu Krejčíka, který sám odstoupil na poslední valné hromadě, v klubu není již nikdo z dřívějšího vedení. Společně s Peťurou vedou nyní klub Tomáš Koníček, Pavel Malíček, Karel Horáček mladší, Roman Vávra, Jakub Kuzďas a Martin Kubík.

S novým vedením přišly již první změny. „Především v komunikaci s rodiči našich mladých hokejistů. Chceme se prioritně věnovat mládežnické sekci a i proto jsou členové vedení v kontaktu s rodiči dětí. Prakticky se během tréninků i zápasů pohybujeme mezi nimi, a tak se dá mnoho věcí řešit rychleji,“ říká nový předseda s tím, že klub také zakoupil klubovou platformu E.OS a má i nové webové stránky.

Největším úkolem pro nové členy je spolupráce s vedením města Nymburk, které chce v příštím roce zahájit rozsáhlou rekonstrukci zimního stadionu (postaveném v roce 1974), na kterém v minulosti hrála i hokejová a parahokejová reprezentace. Ruku v ruce s tím jde vybudování a provoz provizorní náhradní hrací plochy.

Variant, kde by stála, je zatím více. Jednou z nich je městský pozemek ve sportovním areálu Veslák, kde má své zázemí fotbalový klub SK Polaban Nymburk a také kanoistický oddíl TJ Lokomotiva Nymburk, je zde víceúčelové hřiště, tenisové či basketbalové hřiště a také tělocvična. „Pokud by to bylo zde, montovaná ledová plocha by tak mohla být na nějaký čas doplněním stávajících sportovišť. Ať už bude kdekoliv, bude sloužit nejen nám, ale i krasobruslařskému oddílu, mateřským a základním školám i veřejnosti,“ říká Peťura, podle kterého je spolupráce s městem nastavena dobře a HC Nymburský Lev cítí jeho podporu při budování fungujícího klubu. „Jsem za to rád, neboť Nymburk reprezentujeme při zápasech po celém kraji nebo i turnajích po celé České republice. Hokej k Nymburku prostě patří,“ říká předseda.

Konkrétní místo je však stále ještě v jednání. „Umístění provizorního stadionu je nejen ekonomicky náročné řešení, ale nese sebou i velkou energetickou náročnost, což je významný limitující faktor pro výběr vhodné lokality,“ upozorňuje Peťura.

Náhradní plocha by měla mít menší rozměry a půjdou na ní odehrát zápasy přípravky a sloužit bude hlavně k tréninkům. Domácí utkání, na které je nutná plocha s klasickými rozměry, by chtěl Nymburk odehrát na okolních zimních stadionech.

Členové vedení klubu si rozdělili kompetence, i tak ale o všem potřebném jednají společně. K ruce mají fungující tým trenérů, a také vedoucích mužstev. Kromě zmiňovaných větších úkolů jsou těmi dalšími rozšiřování mládežnické základny. „Chceme přesvědčit rodiče, kteří chtějí dát své dítě na hokej, že se nemusí bát roční absence zimního stadionu. Bude to náročné, ale na konci cesty nás čeká krásný nový zimák se skvělým zázemím. Navíc nováčci mají vše zdarma, včetně půjčení kompletní hokejové výstroje,“ říká Peťura.

Dalším úkolem je i zvyšování vzdělanosti vlastních trenérů. „Už nyní slýcháme, že někteří naši odchovanci patří k tahounům týmů v klubech, kde se hrají vyšší soutěže. Jsem si jistý, že v Nymburce s mládeží pracujeme dobře a i tak to chceme posunout ještě dál,“ říká předseda, podle kterého Nymburk nastartoval nová jednání s okolními kluby o vzájemné spolupráci.

V nejbližších dnech vedení připraví klub na ročník 2023/2024. Do soutěží přihlásil osm týmů: dva týmy 3. třídy, dva týmy 4. třídy, mladší a starší žáky a nově i 9. třídu. A tým dospělých bude hrát krajskou soutěž. Stejně jako loni totiž odmítl postup. Tým povede i nadále trenér Pavel Bartoníček. „Po dohodě s vedením áčka a hráči jsme odmítli postup do vyšší soutěže. V týmu máme hráče z Nymburka a blízkého okolí a tato úroveň je aktuálně odpovídající našim možnostem, abychom v soutěži hráli důstojnou roli,“ dodává předseda klubu z města, kde se od roku 1997 hrála nepřetržitě dvaadvacet sezon druhá liga - nicméně šlo o klub NED Hockey Nymburk, který do sezony 2019/2020 nenastoupil. Dospělý hokej se do Nymburka vrátil o rok později, tentokrát již pod hlavičkou HC Nymburský Lev. V nedohrané „covidové“ sezoně byl Nymburský Lev průběžně první, další rok soutěž vyhrál, loni vypadl v semifinále play off s pozdějším vítězem HC TNP Praha.