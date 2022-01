Byla to atraktivní podívaná, které nechyběly emoce. Góly začaly padat až ke konci první třetiny. Skóre otevřel po úniku dvou na jednoho poděbradský Kejdana. S tím se nechtěl spokojit nejproduktivnější hráč Mělníka Havel a vyrovnal. Ještě před první sirénou poslal hosty po dalším přečíslení podruhé do vedení Pojkar.

I podruhé Mělník vyrovnal a znovu to byl Havel doklepávající do prázdné po parádní přihrávce od spoluhráče. Ještě jednou napřed byli borci z lázeňského města, když si svou druhou trefu připsal Kejdana dorážející akci Martínka. To byl ale poslední zásah hostujícího celku, ve druhé polovině utkání už gól nedal. To ale neplatilo o Junioru. I potřetí smazal manko jako přes kopírák Havel a k obratu zavelel Kapoun (Havel tentokrát asistoval). Mělnickou pojistku přidal v závěrečné části Šubrt.

„Zápas měl výbornou úroveň a musel se divákům svou dramatičností líbit,“ zmínil na úvod svého hodnocení trenér Junioru Libor Stinka. Čtrnáctou výhru v pořadí označil za zaslouženou. „Kluky musím pochválit za nasazení a bojovnost. I když se stane, že prohráváme, tak jim věřím, že výsledek otočíme.“

Podle ohlasů z domácího tábora se v utkání potvrdilo, že hosté patří mezi nejméně disciplinovaná mužstva v soutěži. „Zápas byl jako pokaždé s Poděbrady trošku vyhecovaný. Řekl bych, že soupeř neusnesl otočení výsledku. Zbytečně fauloval a podle mého názoru si zápas prohrál chováním některých hráčů. Chápu, že je hráč vyhecovaný, jsou tam emoce, ale tohle bylo za hranou,“ dodal Stinka v narážce na dva vyšší tresty udělené hostům za nesportovní chování.

Hosté za vyšším počtem trestných minut viděli něco jiného. „V Mělníku jsme určitě nebyli horším soupeřem. Bohužel jsme trochu doplatili na nedisciplinovanost a vyloučení,“ přiznal po zápase manažer poděbradského klubu David Kubát. „Na druhou stranu je potřeba říct, že neustálé brečení a válení se po ledě mělnických hráčů po jakémkoliv kontaktu, zbytečně zvyšují emoce na hřišti,“ přisadil si manažer Poděbrad.

Mělník - Poděbrady 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Havel (Šubrt, Macek), 23. Havel (Litera), 30. Havel (Šubrt, Macek), 38. Kapoun (Havel), 46. Šubrt (Kapoun, Macek) - 16. Kejdana (Rindoš, Martínek), 19. Pojkar (Karoch, Rindoš), 27. Kejdana (Martínek, Rindoš). Rozhodčí: Hruška - Zahradníček, Štefan. Vyloučení: 8:10, navíc Kejdana (Poděbrady) 10 min OT, Martínek (Poděbrady) 5 + do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 280.



Mělník: Chábera (Šimáček) - Kapoun, Cafourek, Chvátal, Nesládek, Krejsa, Prejza - Macek, Šubrt, Havel, Novotný, Stinka, Vernek, Šícha, Litera, Richtr.



Poděbrady: Bílek (Hermann) - Žalud, Nutil, Karoch, Bartoň, Vošta, Pojkar - D. Toupal, Papoušek, Kubát, Rindoš, Martínek, P. Toupal, Tuma, Kejdana, Mrkus.