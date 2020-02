Kolín B – Poděbrady 3:1

Mohli si zvednout náladu a sebevědomí před play off, měli k tomu vhodného soupeře. Na kolínskou rezervu ale Poděbrady nestačily a prohrály. A to i přesto, že se v zápase ujaly vedení. „Utkání se nám nepovedlo. Je dobře že tohle varování přišlo a ve čtvrtfinále play off musíme předvést diametrálně odlišný výkon,“ je si vědom manažer poděbradského klubu David Kubát.

Zápas byl o mnoho důležitější pro domácí hráče než pro hostující tým. Rezerva Kozlů, aby nemusela čekat na výsledek Kutné Hory v Čáslavi, potřebovala vyhrát. A to jí nakonec vyšlo.

Ve druhé třetině měly Poděbrady několik šancí, ale bez úspěchu. Jejich hra byla dost nepřesná a domácí tým otočil skóre na svoji stranu. A v závěrečné části svoje vítězství pojistil třetím gólem.

Branka Poděbrad: 19. Kejdana (Rindoš, Příhoda). Třetiny: 0:1, 2:0, 1:0. HC Poděbrady: Bílek – Vošta, Bartoň, Adam, Koleček, Žalud, Kosinka – Příhoda, Rindoš, Kejdana – Čapek, Velechovský, Šafra – Kubát, D. Toupal, P. Toupal, Papoušek, Zámečník.