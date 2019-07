Kostra nymburského hokejového týmu se před zahájením přípravy na novou sezónu prakticky rozpadla. Hned devět hráčů ze základního kádru týmu končí své působení v Nymburce.

Z hokejového utkání play off druhé ligy Nymburk - Sokolov (1:4) | Foto: Foto: Vlastimil Čech

Do ambiciozního týmu Kobry Praha zamířil obránce Aleš Knesl a útočník Jan Smejkal. Do týmu nováčka soutěže HC Příbram, který odkoupil licenci od Letňan, zase zamířili obránce Jaroslav Rittig, Jan Mašek a kapitán týmu Petr Josefus. Hlavní pilíř týmu brankář Michal Krofta zkusí své štěstí v Polsku. Další obránce David Jirásek odchází do Poruby. Konec ohlásili také dva Nymburáci Stanislav Eis a Karel Bičiště. Eis odchází hrát krajský přebor do Nového Bydžova a šestadvacetiletý Bičiště ukončil kariéru.