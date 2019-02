Rakovník /FOTOGALERIE/ – Na led Rakovníka zavítali v 19. kole Krajské hokejové ligy hráči Poděbrad, kteří si odvezli dva body za výhru po trestných stříleních. V pohledném zápase plném šancí dominovali oba gólmani.

Úvod zápasu přinesl několik nepřesností na obou stranách, přesto se ve 3. minutě dostali hosté zásluhou svého nejproduktivnějšího hráče Příhody do vedení. Domácí zahrozili střelou Kounovského a poté hráli přesilovku, která se jim vůbec nepovedla, a byl to naopak hostující Jedlička, který prověřil Burgra. Až na přelomu první třetiny zamkl druhý útok hosty v obranném pásmu, ale k vyrovnání to nevedlo. Ve 12. minutě ujel domácí obraně Mojžíš, ale sám před Burgrem přestřelil. V 16. minutě udělal jeden z hostů velikou chybu a doslova namazal před branku Kratochvílovi, který vyrovnal.

Vstup do druhé třetiny patřil domácím, ale zazdili tři velké šance. Přesto se dočkali, když ve 24. minutě nahrál Macháček Hegenbartovi a ten backhandem poslal puk mimo dosah gólmana. Hrál se velmi dobrý hokej, šance střídala šanci. Ve 27. minutě nahrál Klaus Kratochvílovi, ale hostující gólman předvedl fantastický zákrok a puk vyrazil. Hosté se dočkali vyrovnání ve 29. minutě z hole Rindoše. V další domácí přesilovce ujeli hostující Jedlička s Tůmou, naštěstí pro domácí si před Burgrem špatně přihráli.

Ve 35. minutě dostali hosté padesátisekundovou přesilovku pět na tři, ale domácí díky obětavosti bránících hráčů a Burgrovi v brance kritickou situaci přestáli bez úhony. Těsně před koncem třetiny jel sám na Burgra kanonýr Příhoda, ale Burgr mezi betony mezírku nenechal.

Pohledný hokej pokračoval i ve třetí třetině. Ve 47. minutě jeli hosté tři na jednoho, ale Mojžíš váhal se zakončením, až o puk přišel. Neuspěli ani domácí Okegawa, či Ambroz. V závěru spálil nejprve velikou šanci Tolkner a vyražený puk poslal Vyskočil do gólmana. V posledních vteřinách ujel domácím Brzák, ale vracející se Vyskočil mu znesnadnil zakončení a Burgr měl snadnou práci.

V prodloužení si oba celky vypracovaly dvě veliké šance, ale gól nepadl.

Samostatné nájezdy začali domácí, ale Kratochvíl, Okegawa ani Tolkner neuspěli a když za hosty ve druhé sérii mazácky proměnil Rindoš, putuje prémiový bod do Poděbrad.

K dalšímu zápasu jedou hokejisté Rakovníka v sobotu 2. února do Velkých Popovic, kde se hraje od 18 hodin. (md)

Rakovník – Poděbrady 2:3 sn

Branky: 16. Kratochvíl, 24. Hegenbart (Macháček) – 3. Příhoda (Mojžíš, Pojkar), 29. Rindoš (Pojkar), rozh. nájezd Rindoš. Rozhodčí: Kálal. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 240.

HC Rakovník: Burgr – Větrovec, Krejčí, Kratochvíl, Klaus, Macháček – Vlk, Vyskočil, Okegawa, Kounovský, Hegenbart – Hulcr, Zuska, Ambroz, Ságner, Nosek – Tolkner.