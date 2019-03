Čeká vás zimní univerziáda. Jak se těšíte a jaká jsou vaše očekávání?

Josefus: Těším se moc. Zatím vše, co jsem od trenérů a spoluhráčů o univerziádě slyšel, mě velmi láká. Očekávám velký zážitek z mého prvního letu, pobytu v cizině s reprezentací a mezinárodního turnaje s týmy z celého světa. Nemohu se dočkat zápasů s USA a Ruskem, protože tyto týmy považuji za favority celého turnaje.

Arnošt: Těším se strašně moc. Univerziáda je skvělá a prestižní akce. A očekávání jsou samozřejmě veliká, protože minulá univerziáda v Kazachstánu byla neuvěřitelně zorganizovaná.

Kolouch: Těším se moc. Na žádné podobné akci jsem ještě nebyl, takže je to úplně něco nového, proto jsou očekávání veliká.

Jak vidíte šance českého výběru?

Josefus: Pro mě je to první mezinárodní zkušenost, takže nevím, jak jsou na tom ostatní týmy. Rozhodně tam ale chceme udělat dobrý výsledek. Poslední dvě nebo tři univerziády jsme skončili čtvrtí, tak bych rád pomohl k lepšímu výsledku. Náš tým z přípravných zápasů vidím jako silné mužstvo, které porazilo nejlepší tým druhé ligy, tak si myslím, že máme šanci vylepšit předchozí umístění a přivézt medaili.

Arnošt: Věřím, že se budeme prát o medaile.

Kolouch: Myslím, že máme kvalitní tým a můžeme se porvat o medaili.

Budete chybět Nymburku v play off. To je hodně mrzuté. Co vy na to?

Josefus: To mě opravdu moc mrzí, že to vychází přesně na play off. Navíc letos, když si myslím, že hrajeme dobrý hokej a mohli bychom konečně postoupit do dalších bojů a ne hned vypadnout v prvním kole. Ale takhle to je, to se nedá nic dělat. Věřím, že se nám s kluky ještě povede dostat se na třetí místo a že v play off kluci první kolo zvládnou.

Arnošt: Bohužel to tak letos vyšlo, že je univerziáda v pozdějším termínu než bývá. Mrzí mě to moc, ale s klukama (Josefus, Kolouch) budeme sledovat první kolo play off a fandit, že kluci postoupí dál a pak to vychází, že bychom mohli být už zpátky na druhé kolo. Musíme makat teď, abychom skončili v tabulce co nejvýše, ať máme co nejslabšího soupeře. Teď se nám daří, musím zaklepat, tak doufám, že to vydrží.

Kolouch: S klukama, co jedeme, nás to určitě mrzí, ale věříme, že kluci přejdou přes první kolo play off a my se vrátíme na druhé. Teď děláme všechno proto, abychom skončili co nejvýše a měli lehčího soupeře v play off.

Berete univerziádu jako vrchol vaší kariéry?

Josefus: Určitě ano. Reprezentační dres jsem na sobě ještě nikdy neměl a hrát v něm bude něco jiného, takže si to chci co nejvíce užít. Letošní sezona mě v Nymburce neskutečně baví, je to pro mě zatím nejlepší sezona, navíc máme opravdu skvělou partu, ale hrát za reprezentaci bude určitě můj dosavadní vrchol kariéry.

Arnošt: Zatím ano. Přál bych si, abych se posunul ještě výš v kariéře, tak uvidím, jestli se mi to povede.

Kolouch: Určitě ano.

Představení členů českého výběru na univerziádě



Petr Josefus

Pozice: útočník

Narozen: 4. 10. 1996

Číslo dresu: 19



Daniel Arnošt

Pozice: útočník

Narozen: 7. 11. 1994

Číslo dresu: 31



Daniel Kolouch

Pozice: útočník

Narozen: 10. 6. 1997

Číslo dresu: 40