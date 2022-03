Ukrajinský tým do osmnácti let se měl připravovat na mistrovství světa skupiny B I. divize i přes to, že v jeho zemi probíhá válka. Hráči měli odcestovat na přípravný kemp do Itálie, kde se samotný šampionát bude na konci dubna konat, tahle možnost ale na poslední chvíli padla.

„Povedlo se nám to tedy narychlo zorganizovat ve městě Brumov-Bylnice, kde to dobře znám. Mají tam veškeré zázemí a vybavení. Dali nám veliké slevy na ubytování i ledy. Hlavně ale bylo důležité, že se nám podařilo je rychle dostat ze země, kde se válčí,“ popisuje Marko Valenčić, sportovní ředitel HK Slaný a člen rozvojové komise IIHF.

„Tomáš Drastil, který nám ve Slaném pomáhá a podporuje místní hokej, říkal, že v jejich společnosti EasyFlyers rozjeli sbírku na pomoc Ukrajině. Poprosil mě, jestli bych mu pomohl najít, kde by se ty peníze daly použít ve spojení s hokejem. Museli jsme jednat rychle, protože děti už měly z Ukrajiny odjíždět. Hned se mě zeptal, kolik potřebujeme, zavolal svým byznysovým partnerům a řekl, že pokryjí všechny náklady. Dopravu, tréninky, ubytování, zkrátka vše,“ vysvětluje Valenčić.

Mladí hokejisté se tak dostali do městečka nedaleko Zlína, kde mají veškeré potřebné zázemí. Od 21. března trénují na ledě, na suchu i na speciálních trenažérech bruslení. Před odjezdem na mistrovství světa jsou ubytovaní v hotelu a v Česku by měli odehrát i tři přípravné zápasy. První z nich sehrají se Zlínem už toto úterý.

„Tvrdě makají a soustředí se na tréninky. Měsíc netrénovali, ale teď tu mají dostatek prostoru, aby se do toho zase dostali. Já jsem z Chorvatska, kde jsme taky zažili válku, takže vím, co moji rodiče zažívali. S Tomášem si uvědomujeme, jak těžké to pro ně je. Proto jsme jim chtěli pomoci,“ říká Valenčić, který se byl za ukrajinským výběrem osobně podívat.

„Byl jsem tam na dva dny, abych se přesvědčil, že všechno běží, jak má. Byli opravdu nadšení. Místní se starají, aby měli všechno, co potřebují. Mluvil jsem s vedoucím a trenérem a říkali, že jsou všichni spokojení,“ popisuje.

Valenčić by rád ukrajinské hráče uvítal přímo ve Slaném, kde působí, kvůli okolnostem to ale nebylo možné. Proto nakonec ukázal na Brumov-Bylnice, kam jezdil na soustředění s chorvatským týmem a kde majitelé přijali ukrajinskou osmnáctku s otevřenou náručí.

„Jako první jsem je chtěl dostat přímo k nám do Slaného. Problémem ale je, že už na hotelu máme asi šedesát lidí z Ukrajiny, takže už by pro ně nebylo místo. Druhým problémem je, že prvního dubna u nás bude začínat rekonstrukce chlazení, takže by nemohli chodit na led. To byl hlavní důvod, proč nemohli přijet sem,“ vysvětluje Valenčić, který si uvědomuje, jak důležité pro hráče bude, že se na šampionátu budou moci představit i přes to, co se děje v jejich zemi.

„Zaprvé můžou reprezentovat svoji zemi a ukázat, že Ukrajina pořád existuje, pořád je naživu. Zadruhé je to dobré, protože naposledy postoupili do vyšší divize. Doufám, že se jim podaří tam uhrát co nejlepší výsledky. Nejdůležitější ale je, že jsme je odtamtud dostali. Tomášovi za to patří velký dík,“ zakončuje sportovní ředitel slánského klubu.

