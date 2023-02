„Tak přátelé, kamarádi, je dobojováno. Bylo to opravdu fajn a přes malé výměny názorů proběhlo vše jak má být a i s nábojem,“ byl po turnaji spokojený Luboš „Kevin“ Jelínek, pořadatel akce, který dříve organizoval oblíbené turnaje v malé kopané. Nyní se vrhl na hokej. A lidé se bavili stejně. „Můžeme mít všichni radost, že se nám povedlo podle mého názoru uspořádat super turnaj pro amatéry, což je motto všeho, o co se snažím a dále v tomto hodlám pokračovat. I když je to pro 19. 3. 1973 náročné, smál se Jelínek, který se také jednou zapsal mezi střelce. A jeho radost byla opravdu velká (viz fotky v galerii).