Nováček hokejové Chance ligy z Kolína je připraven skočit na led. „Určitě se moc těšíme,“ usmívá se trenér kolínského celku Petr Martínek. „Všichni se moc těšíme, že se vrátíme tam, kam patříme. A ne běhat po lese. Hned ve středu nás čeká dvoufázový trénink,“ je evidentně natěšený Martínek.

Jeho tým se už pilně připravoval v minulých dnech. „Měli jsme také volno, ale pak jsme se připravovali na čtvrté základní škole a na umělce. Věřím tomu, že kluci v období volna sami něco dělali. A podle společných tréninků to na nich bylo vidět. A hlavně na nich byla vidět obrovská chuť,“ všiml si kouč kolínských Kozlů.

Kádr je kompletní. Do tréninků se zapojí už i Veselý. „Už s námi bude trénovat i na ledě. Měl by být zdravý,“ těší kolínského kormidelníka.

Kdy se začnou hrát mistrovské zápasy a za jakých podmínek, to je zatím ve hvězdách. „To je zatím velká nejistota,“ uvědomuje si Martínek. „Uvidíme, co po nás budou příslušné orgány chtít a co třeba bude vyžadovat svaz. Hlavní ale je, že můžeme alespoň trénovat.“

Jedním z problémů pro řadu klubů může být časté testování hráčů. „To může být opravdu velký problém. Pro hodně klubů to může být neúnosné. Testování stojí hodně peněz, navíc chybí finance ze vstupného. Hrát bez fanoušků je opravdu hrozné,“ řekl kolínský trenér.

A co online přenosy? Plánuje klub pro fanoušky přenos utkání? „Zápasy určitě poběží na hokejce (hokejkatv), to je stoprocentní. Takže přenosy budou. To je pro fanoušky určitě dobré. Nám ale chybí fanoušci na tribuně, my je potřebujeme mít tam,“ dodal Petr Martínek.