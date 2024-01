Trápení v koncovce. Hokejisté Nymburka vstoupili do nového roku porážkou

/VIDEO, FOTO/ Takhle si vstup do nového roku rozhodně nepředstavovali. Hokejisté Nymburka v prvním zápase roku 2024 prohráli. A to dokonce na svém ledě. V dalším kole Krajské soutěže padli s rezervou Černošic. Pro nymburské hokejisty je to teprve třetí porážky v odehraných čtrnácti zápasech.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - Černošice B (4:5) | Video: Deník/Vladimír Malinovský