Klatovy - Chytli skvělou formu a nesou se na vlně vítězství. Hokejisté Nymburka získali další tři body na ledě soupeře. V dalším pokračování druhé ligy zvítězili na ledě Klatov 5:2.

„Bylo to výborné utkání ve velkém tempu z obou stran. My jsme ani jednu třetinu neprohráli, první byla nula dva, druhá jedna dva a třetí skončila nerozhodně jedna jedna. Bylo to příjemné a bojovné,“ okomentoval další výhru svého mužstva nymburský trenér Pavel Bičiště.

Jeho tým se mohl opět opřít o výborný výkon brankáře, ale pochvalu tentokrát zaslouží všichni. „Michal Krofta v bráně i ostatní hráči do toho dali všechno,“ měl radost šéf nymburské střídačky.

Hosté nastříleli pět branek, ale nemuselo zůstat jen u nich. „Měli jsme spoustu šancí a příležitostí, i do prázdné brány jsme se netrefovali. Takže výsledek mohl být úplně jiný, i tak jsme spokojeni. Ale samozřejmě i soupeř mohl skórovat. Nám se to povedlo a zvítězili jsme,“ řekl trenér Pavel Bičiště.

Ve středu čeká na nymburský celek utkání v Trutnově, utkání začne v 18 hodin. „Tento soupeř se na nás v tabulce dotahuje. Do tohoto důležitého utkání půjdeme s cílem ho vyhrát,“ má jasno kouč Nymburka.

Nymburk vyhrál posledních pět utkání. Čtyři za tři body a na ledě Jablonce po prodloužení. Do konce základní části druhé ligy zbývá sehrát šest kol.



Klatovy – Nymburk 2:5



Branky: 22. J. Roubal (Vavřička, Houfek), 59. Uhlík (J. Roubal, Tulačka) – 5. Bičiště (Smejkal, Knesl), 15. Kolouch (Arnošt), 26. Král (Kolouch, Knesl), 32. Kolouch, 60. Stehlík (Josefus). Rozhodčí: Šindel. Třetiny: 0:2, 1:2, 1:1.

NED Hockey Nymburk: Krofta – Kříž, Tržický, Mašek, Rittig, Knesl, Jirásek – Stehlík, Bičiště, Josefus, Král, Bouřil, Arnošt, Kolouch, Smejkal, Eis, Kačírek.

AUTOR: Markéta Stiborová