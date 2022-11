„Mám velkou radost, že jsem se tam vůbec dostal. Znám i některé trenéry, kteří se tam dostali loni, strašně jsem jim fandil. Mám z toho velkou radost, že jsem tam byl a umístil se takhle vysoko. Je hezké, že i rodiče si váží toho, jakou práci odvádíme. A není to jenom o mně, ale o celém klubu. V Poděbradech je teď hokej nastavený správným směrem.“ dodal ke svému druhému místu.

Týden hokeje se blíží. Program pro děti chystají i pražské a středočeské kluby

Martin Pánek sám začínal s hokejem v Nymburku, kde si také zahrál druhou ligu. V jednadvaceti letech ale čekal narození potomka a proto se rozhodl s hokejem skončit. Vrátil se k němu až později, když už se začal věnovat i trénování.

„Trénování se věnuju už asi osm let. Opravdu mě to chytlo, takže od roku 2018 jsem trenér na plný úvazek,“ popisuje kouč, který vede od prvních krůčků současné hráče páté a šesté třídy.

„Mě tahle práce strašně baví. Je tam hrozně moc emocí, ať už pozitivních nebo negativních. Děti vám všechno vrací dvojnásob. Užívám si s nimi každou chvilku. Nevím, jestli je to tím, že jsem sám trošku dítě, takže jsme tam všichni na stejné vlně,“ uvedl Pánek se smíchem.

Martin Pánek trénuje v Poděbradech malé hokejisty v kategorii páté a šesté třídy.Zdroj: archiv Martina Pánka

„Každý den vidíte, jak se děti posouvají směrem dopředu. Jsou starší, vnímavější, posouvají se na ledě a to je potom vidět i v zápasech. Tohle všechno mě na tom baví. Pokud to baví mě, bude to bavit i děti. To je základ celého úspěchu. Děláme věci, které nás baví, a předáváme to dál. Je hromada kvalitních trenérů mládeže, já měl štěstí, že jsem se do Díky, trenére dostal,“ doplnil.

Jako druhý v soutěži o titul Trenér mládeže 2022 získal Pánek také 30 tisíc korun na zahraniční stáž dle vlastního výběru a navíc 10 tisíc korun jako příspěvek pro poděbradský hokejový klub na práci s dětmi. Kam tedy vyrazí prohlubovat svoje trenérské znalosti?

„U nás v Poděbradech hraje a trénuje bývalý extraligový hokejista Martin Ševc, který měl skvělou kariéru po Evropě. Už před rokem nebo před dvěma jsme se bavili, že by byl schopný nám zařídit nějakou stáž ve Švédsku, kde hrál a kde má spoustu známých. Sháněli jsme na to prostředky a teď se mi to poštěstilo,“ vysvětlil Pánek.

Hokejové odstupné? Tabulky jsou nesmysl, říká Hanzal. Hráči pak zbytečně končí

„Hned jsem za ním šel a Martin velmi ochotně řekl, že se pokusí nám to sehnat. Budu to tedy řešit přes něj. Nechci jet sám, chci, aby se mnou jeli i další trenéři z klubu. To by mě lákalo, tak bych to chtěl využít,“ prozradil.

I díky nabytým znalostem a zkušenostem ze zahraničí bude moci Pánek mladé poděbradské hokejisty posouvat dál a dělat z nich lepší hráče. A že by se jednou třeba sám posunul na lavičku nějakého dospělého týmu?

„Tam vůbec nekoukám. Největší zadostiučinění by bylo, kdyby se třeba dvěma nebo třem klukům povedlo zahrát si velký hokej. Kdybych se za deset let koukl na televizi a tam viděl nějakého svého svěřence, jak válí v extralize, to by mě hodně těšilo,“ vypráví upřímně.

Hráče nemůžete brát jako svůj majetek. Důležitá je komunikace, vysvětluje Haken

„Dospělý hokej je úplně o něčem jiném. Asi by mě to lákalo, ale nemyslím, že bych tam v tuhle chvíli směřoval,“ zakončil.

Pro mladé poděbradské hokejisty je to jenom dobře. Právě podobně zapálení trenéři mají šanci jim předávat svoje nadšení pro sport a posouvat je dál. Koneckonců Martin Pánek za to už byl náležitě oceněn.

Nevolnictví, nebo nutnost? Hokejem (opět) otřásají tabulky, Hadamczik chce změnu