Řada odborníků, bývalých hráčů, trenérů nebo expertů přitom věřila, že právě letos parta okolo trenéra Filipa Pešána může získat cenný kov. Věřil i Tenkrát. „Dobře to řekl Honza Kovář. Našemu týmu chybělo sebevědomí,“ zdůraznila bývalá opora Kladna, která má ve sbírce dvě medaile z mistrovství světa a také dva tituly mistra finské ligy.

Petře, před turnajem jsme se spolu bavili a vy jste hodně věřil, že naši hokejisté přivezou z Lotyšška medaile. Místo toho přišel opět konec ve čtvrtfinále.

Člověk na to kouká asi jinak, než normální diváci. Ze začátku jsem z kluků cítil velkou sílu a ambice. Bohužel špatný začátek turnaje narušil chod celého týmu. Kluci se do toho dostávali velmi pomalu, pak se trošičku našli.

Boj o semifinále proti Finsku nabídl taktickou bitvu, která se ale moc nelíbila. Na jedné straně defenzivní styl Finska, na druhé bezmoc Česka.

Ani nevím, co k tomu mám říct. Na jednu stranu mě mrzí, jak ten zápas vypadal. Já jsem odehrál ve Finsku několik sezon, tehdy se tam hrál úplně jiný styl hokeje. Musím říct, že to Finové od základu překopali. Brání jak psi. Musíte čekat na jejich chybu, je to frustrující. Na našich hráčích jsem to viděl. Vlastně jsme hráli jenom v rozích hřiště, ta trpělivost pak rychle dochází.

Je pravda, že od mistrovství světa by člověk čekal asi atraktivnější podívanou.

Je mi jasné, že když se na to kouká laik, tak se mu to nebude líbit. Pokud to člověk hrál a hodně to sleduje, tak vlastně ten finský systém obdivuje. Fini všechno dodržují, vědí, co mají dělat. Celá pětka se kompaktně hýbe, těžko najít nějakou skulinku. Je hrozné ocenit hru soupeře. Chápu, že pro oko fanouška to ale nebylo nic hezkého.

Co podle vás českému týmu v turnaji chybělo? Moc povedených zápasů tam z naší strany nebylo.

Nechci říkat konkrétně, že to někomu nevyšlo. Může to být o aktuální formě, musíte to odmakat. Buď to vyjde, nebo ne. Myslím si, že to přesně trefil v rozhovoru Honza Kovář. Měl pravdu v tom, že týmu chybělo sebevědomí, který by člověk získal během turnaj. Každá lajna se chytne vstřeleným gólem. To tam na začátku chybělo. Přišly chyby, prohráli jsme dva zápasy a už byli pod tlakem. Pak se to sebevědomí špatně nabírá. To bylo asi rozhodující.

Hodně se propíral také těžký los, který naše reprezentace měla. Viděl jste to stejně?

Něco na tom asi bude. Na druhou stranu bychom třeba na začátku porazili Anglii a Bělorusko. Jenže stejně by pak přišly zápasy s Ruskem a Švýcarskem. Je ale možné, že by do nich šli kluci v úplně jiném rozpoložení.

Je řada fanoušků, kteří stále kroutí hlavou, jak nás může porazit Švýcarsko, Německo, Dánsko. Jenže hokejový svět se stále posouvá dopředu.

Myslím si, že právě letošní mistrovství ukazuje, že se hokej neskutečně vyrovnává. Velké týmy prohrály s těmi slabšími. Snad kromě Itálie tam nebyl vyloženě soupeř do počtu. Třeba švýcarská liga je hodně podceňovaná. Rozhodně to není tak, že tam hráči chodí za trest a že to je pro ně lehká dovolená. Švýcaři už několik let hrají výborný hokej, to samé platí o Německu.

Jak na vás působila atmosféra mistrovství světa?

Bez diváků je to hodně divné. Těch kluků mi bylo líto, na to se ani nedá zvyknout. Když vzpomenu, jak jsme hráli před 15 lety v Rize. Hned první zápas byl proti Lotyšům, myslel jsem si, že ta aréna snad spadne. Tohle přesně potřebujete, to je ten adrenalin. Osobně si přeju, aby už další mistrovství bylo i s fanoušky. Už se vůbec nebavím o tom, že hráči nikam nemohli. Tři týdny jsou buď na pokoji, nebo na ledě. To je taky na hlavu.

Během turnaj byl hodně kritizován Filip Pešán. Hlavně za jeho emoce při samotném zápase. Váš názor?

Dobrá otázka. Každý trenér má svou tváře. Někdo se raduje, někdo zase ne. Osobně jsem očekával, že bude mít Filip Pešán na střídačce větší emoce. Ale má taky svou tvář. Nevím, jak se chová v kabině, takže těžko posoudit. Jako bývalý hráč bych samozřejmě ocenil, kdyby byl trenér na lavičce aktivnější. Ale Filip to má prostě jinak.

Váš tip na mistra světa?

(smích). Je to hrozně těžké odhadnout. Musím ale říct, že když jsem viděl Finsko, tak tímhle stylem můžu titul klidně obhájit. Pokud to zase dokážou ostatním otrávit a vyhrát 1:0, může to tak být. Nechci shazovat kvalitu finských hráčů, ta je skvělá. Jejich styl se mi nelíbí, ale je to účelný.