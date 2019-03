O píseň se postaral ostravský muzikant, skladatel a bavič Jiří Krhut. „Oslovili mě kluci z organizačního týmu mistrovství, protože jsem už několik hokejových písniček napsal. Napadlo mě udělat to tak, abychom ten handicap trochu nadlehčili,“ přibližuje hudebník vznik songu.



„I samotní kluci, kteří para hokej hrajou, nechtějí být vnímáni jako žádní chudáci. Naopak. Dělají si ze svého postižení srandu. A jsou to na ledě fakt hodně tvrdí chlapi!“ potvrzuje. „Proto jsem takhle udělal i text para hokejové hymny pro mistrovství v Ostravě,“ vysvětlil.



Mistrovství světa v para hokeji se v Ostravě koná od 27. dubna do 4. května a hymnu si můžete poslechnout zde: