Sezona začala. Nezačal jste ji ale pro vás již tradičně v Nymburce, ale s kozlem na hrudi. Jaké to je pro hráče po tak dlouhé době změnit barvy?

Jak se říká, změna je život. Na jednu stranu se mi Nymburk opouštěl těžko, protože je člověk zvyklý na prostředí a na kluky v kabině. Prostě na tu svoji pohodu. Na druhou stranu je to pro mě nový náboj a na sezonu se těším.

Kolín a Nymburk, to byly vždy derby, rivalita. Nebylo pro vás toto mínus ve hře na plusy mínusy, když jste si po odstoupení Nymburka musel hledat nové angažmá?

Ta rivalita je jasná, ale pro moje rozhodování nehrála roli.

Kolín je blízko vašemu bydlišti, to je jasné, ale ve hře jsi měl i jiné nabídky. Nezvažoval jste i jiné možnosti?

Ano, Kolín je nejblíž mého bydliště, ale nechci, aby to vypadalo, že to byl právě důvod přestupu do Kolína. Ve chvíli, kdy se schylovalo k odstoupení Nymburka, jsem byl v kontaktu pouze s trenérem Martínkem a jiné možnosti jsem neřešil. Líbí se mi, jak to zde dělají, a jsem rád, že toho můžu být součástí.

Jak vás přijala kolínská kabina?

Pokud mi nenakládají za zády, tak si myslím, že pozitivně (úsměv).

Jakou roli myslíte, že jste dostal v Kolíně?

Hned na první zápas jsem dostal šestnáctku jako Ruda. Tak nejspíš roli maskota týmu (smích).

Objevujete se po boku Robina Martínka a Michala Procházky. Vyhovuje vám to s nimi?

Bude samozřejmě chvilku trvat, než si to sedne a budeme o sobě lépe vědět, ale kluci jsou opravdu šikovní a nemůžu si na nic stěžovat.

V prvním mistrovském utkání jste nastoupil v novém dresu, s číslem 71. Oproti sedmičce, kterou jste měl v Nymburce, je to změna… Proč?

Číslo 7 bylo zabrané odchovancem Kozákem a bylo vidět, že by to nesl hodně těžce (úsměv). Tak jsem si vymyslel jiné.

Nezkoušel jste Kozáka tak trochu uplatit?

Myslím, že jsem ho chtěl pozvat na večeři, ale ani s tím jsem neuspěl (smích).

Vraťme se ještě k prvnímu mistrovskému duelu. Soutěž jste rozjeli výhrou. Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Důležité tři body na start sezony, ale předvedená hra neodpovídala našim možnostem. Nebýt výborného Sejpala, výsledek by byl nejspíš jiný.

Jaké jsou vaše cíle celosezonní? Vaše i týmové?

Doufám, že budeme lídrem naší skupiny. Kvalita týmu tomu odpovídá. Co bude potom, uvidíme. Osobní cíle? Doufám, že se dostanu brzy do optimální formy, měl jsem zdravotní potíže a dost bojuji s fyzičkou. Chci si užít každý zápas a dostat ze sebe to nejlepší.

VIZITKA

JAN STEHLÍK



Bydliště: Kovanice

Povolání: prodejce hokejového vybavení

Úspěchy: nejlepší střelec/vítěz 1. ligy (Chomutov), vítěz druhé ligy (Klášterec)

Oblíbený film: Nedotknutelní

Oblíbená hudba: všehochuť

Oblíbené jídlo: svíčková

Oblíbený nápoj: Plzeň… teď asi Kozel (smích)