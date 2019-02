Jablonec nad Nisou - Stehlík a Josefus vystříleli vítězství. Druhý jmenovaný se trefil v prodloužení. Hokejisté Nymburka brali v dalším zápase druhé ligy dva body, když vyhráli po prodloužení na ledě Jablonce nad Nisou.

Fanoušci Vlky drželi | Foto: Březinová Dagmar

Nymburk sahal po třech bodech. A byl hodně blízko. Ale… „Dva body jsou dobré, ale v závěru nás poškodil rozhodčí. Třetí branka, kterou uznal, totiž nebyla. To bylo hrozné,“ kroutil nevěřícně hlavou trenér nymburského celku Pavel Bičiště.

Jeho tým byl na koni. Vedl o dvě branky, ale vítězství za tři body neuhájil. „Zápas byl z naší strany výborný. Tři góly jsme dali z přesilových her, byly dobře sehrané,“ pochvaloval si Bičiště. „Utkání bylo bojovné, hodně se bruslilo. Svým výkonem jsme tak odčinili nezdar ze soboty, takhle bychom měli hrát a takhle by to mělo být,“ vyprávěl nymburský kormidelník.

Na řadu přišlo prodloužení, které netrvalo ani minutu. „Rychle jsme rozhodli a zaslouženě vyhráli,“ dodal kouč Pavel Bičiště.

V sobotu 12. ledna jede Nymburk na led Mostu.

Jablonec – Nymburk 3:4 pp

Branky: 17. Maďar (Brokeš, Abraham), 42. Abraham (Babec), 59. Pavlů – 15. Stehlík (Kříž), 31. Josefus (Kolouch, Smejkal), 41. Stehlík (Kříž), 61. Josefus (Kříž). Třetiny: 1:1, 0:1, 2:1, – 0:1.

NED Hockey Nymburk: Krofta – Kříž, Hroudný, Tržický, Mašek, Knesl, Jirásek – Stehlík, Josefus, Král, Kuzďas, Bouřil, Arnošt, Kolouch, Smejkal, Eis, Kačírek.