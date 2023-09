Tři zápasy, tři výhry a pětadvacet nastřílených branek. To je vizitka nymburských hokejistů na startu sezony Krajské soutěže. V posledním utkání porazili Lvi jednoznačným rozdílem na svém ledě pražský Žižkov. Hattrickem se blýskl Šafra.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - TNP Praha (5:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Nymburk – Žižkov Praha 10:2

„Podali jsme slušný výkon od začátku až do konce. Proměňovali jsme šance, navíc nám zachytal gólman Kraj,“ řekl k zápasu krátce trenér Nymburka Pavel Bartoníček. „Start do sezony hodnotíme pozitivně. Je to i přístupem hráčů. Začátek sezony máme určitě nejlepší za poslední sezony,“ dodal Bartoníček.

Branky: 2. a 58. Mašín, 20. Procházka, 22., 38. a 48. Šafra, 24. a 38. Velechovský, 35. Protivný, 59. J. Kuzďas - 12. Glos, 39. Racek. Třetiny: 2:1, 5:1, 3:0.