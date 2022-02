V první třetině to rozhodně nevypadalo jako zápas předního celku s posledním. Kutnohorští sršni se do domácích zakousli, hráli s velkou chutí a odhodláním. Byli velice nebezpeční a dokonce trefili dvakrát tyč. Jenže domácí z první vážnější akce udeřili a rázem byli na koni. Poděbradským narostla křídla a začali se více prosazovat. Jenže na konci třetiny hosté srovnali. Jenže v prostřední části daly Poděbrady tři góly v řadě a naděje na dobrý výsledek pro Kutnou Horu zhasla.

„Zápas nebyl moc pěkný, ale rozhodně jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli,“ uvedl po utkání manažer poděbradského klubu David Kubát, který už vyhlíží zápasy ve vyřazovací části. „Příští víkend ukončíme základní část zápasem v Čáslavi. Čtvrtfinále play off bychom měli začínat doma ve středu 2. března Soupeř bude známý po odehrání předkola play off,“ přidal Kubát.

„První třetina byla ještě vyrovnaná, tu jsme odehráli dobře. Pak se naše hra ale výrazně zhoršila, dělali jsme chyby a k tomu jsme přidali dost vyloučení. Některá z nich byla zbytečná. Místo abychom hráli, začali jsme řešit rozhodčí. A to nebylo dobré,“ přiznal trenér hostujícího mužstva Stanislav Bednář. „Dělali jsme hrozné chyby a to nás sráží. Dostáváme laciné góly a je jich hodně. Navíc tomu nepomohla ani ta naše vyloučení. Pak to vypadá, že si jdeme jen tak zahrát a nejdeme udělat něco pro výsledek,“ zamyslel se kutnohorský trenér.

Branky a nahrávky: 6. Papoušek (Rindoš), 23. Toupal P. (Pojkar), 29. Rindoš (Karoch), 31. Papoušek (Žalud, Pojkar), 42. Pácal (Žalud), 53. Karoch (Kejdana ), 59. Tuma (Pácal, Kubát) – 20. Dytrych (Tvrdík), 36. Havránek (Tvrdík), 44. Klazar (Jiráň). Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Třetiny: 1:1, 3:1, 3:1.

HC Poděbrady: Bílek (Hermann) - Pojkar, Bartoň, Karoch, Žalud, Vošta, Nutil - Tuma, Pácal, Kubát - Kejdana, Rindoš, Papoušek - Toupal P., Mrkus, Plaček, Babička