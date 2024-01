Podruhé během jediného víkendu prohráli hokejisté Nymburka v utkání Krajské soutěže. Tentokrát nestačili na pražský Žižkov, který rozhodl o svém vítězství 44 vteřin před závěrečnou sirénou. Pro Nymburk je to čtvrtá porážka v soutěži, přesto se drží v čele své skupiny o jeden bod. Druhý TNP Praha má ale dva zápasy k dobru.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - Černošice B (4:5) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Žižkov Praha – Nymburk 3:2

Ve třinácti odehraných zápasech v loňském roce utrpěli hokejisté Nymburka dvě porážky, teď je schytali během dvou střetnutí v novém roce během jediného víkendu. Po domácí prohře 4:5 s béčkem Černošic padli i na půdě týmu Žižkov Praha.

Oba celky dělil v tabulce propastný rozdíl dvaceti bodů. Ně konečném výsledku to ale není patrné, z výhry se radoval pražský celek. Do vedení šli sice hosté, když se v první třetině trefil Velechovský. Během krátké doby v prostřední periodě otočil skóre dvěma zásahy Krupka. Těsně před druhou sirénou srovnal Šafra. Rozhodnutí padlo až v závěrečné minutě, kdy se těsně před koncem zapsal mezi střelce domácí Bíza.

„Bylo to stejné jako v sobotu. Jen výkon celého týmu byl ještě horší, neboť jsme se zcela přizpůsobili soupeři,“ byl zklamaný trenér nymburského mužstva Pavel Bartoníček. „Nehráli jsme nic, navíc jsme opět neproměnili své šance. Hra byla horší než v předešlém utkání,“ přidal kouč Nymburka.

Ten si také představoval vstup do nového roku jinak. „To jsem si představoval úplně jinak,“ zdůraznil Bartoníček. „Nepočítal jsem s tím, že vyhrajeme úplně všechno a tušil jsem, že přijde nějaký zkrat. Ale že to bude dvakrát po sobě a ve stejném duchu to jsem nečekal,“ dodal Pavel Bartoníček.

Spravit chuť si mohou nymburští hokejisté v sobotu 13. ledna, kdy hrají opět na svém ledě. Od 18 hodin hostí neratovické Buldoky. Bude to těžký zápas, neboť soupeř ztrácí na Nymburk pouhé tři body a má dva zápasy k dobru.

Branky: 26. Krupka, 28. Krupka, 60. Bíza – 12. Velechovský, 40. Šafra. Třetiny: 0:1, 2:1, 1:0.