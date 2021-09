Olomoucká posila z NHL byla v úterý v ráži. David Krejčí třemi body (2+1) řídil jednoznačné vítězství Hanáků nad Plzní. V polovině utkání vedli Kohouti už 4:0, to když ve 25. a 27. minutě zvyšoval právě Krejčí a definitivně tak zlomil odpor Indiánů. Představení bývalého bostonského Medvěda aplaudovaly více než čtyři tisícovky fanoušků.

Berani dvakrát v zápase se soupeřem srovnali krok, ve druhé třetině se dokonce dostali vedení. Ani to jim však nestačilo. Zlín ve 30. minutě poprvé v zápase vedl, na 3:3 pak ale vyrovnal druhou brankou v zápase Milan Gulaš. Ve 49. minutě rozhodl o výhře Jihočechů po krásné bekhendové kličce Jan Štencel.

Branky a nahrávky: 8. J. Dufek (Claireaux), 10. Najman (P. Kousal, Ševc), 13. Šťastný z trest. střílení, 26. Jánošík (Jan Eberle, Pláněk), 29. Kotala (Šťastný, Kelemen) – 46. Mallet (Kučeřík). Rozhodčí: Pražák, Pilný – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:7, navíc Pláněk (Mladá Boleslav) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 2 123. Mladá Boleslav : Krošelj – Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Bernad, Fillman, D. Moravec – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – O. Flynn, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Lunter, Bičevskis, Jan Eberle. Trenéři: Rulík a Patera. Kometa Brno : Klimeš – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska – Zaťovič, P. Holík, Mueller – M. Haščák, Kollár, Vincour – L. Horký, Rákos, R. Pavlík – Magee, Kusko, Mallet – Šoustal. Trenéři: Kalous, Horáček a Kováčik.

Branky a nahrávky : 14. Kulich (Průžek), 54. T. Hanousek (T. Rachůnek) – 3. Rychlovský (Šír, Melancon), 25. Vitásek (Faško-Rudáš), 38. Klepiš. Rozhodčí: Kika, Ondráček – Hynek, Gerát. Vyloučení: 5:6, navíc Koblasa (Karlovy Vary) do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 2 106. Karlovy Vary : Habal – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán, T. Havlín, T. Hanousek, Weinhold – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška. Liberec : J. Pavelka – Šmíd, Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner, Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek, Šír – Klapka. Trenéři: P. Augusta a Jiří Kudrna.

Litvínov šel do zápasu s mistrem s dvěma výhrami v zádech. A na dosah měl i skalp Ocelářů. Verva vedla 2:0 a na konci druhé třetiny 3:1, jenže nakonec brala jen bod. Tomáš Marcinko dvěma góly zařídil srovnání a v 64. minutě dokonal obrat Martin Růžička. U vítězné trefy asistoval muž zápasu Marcinko.

/FOTOGALERIE/ Hokejisté Sparty zažili v úterním 3. kole opožděný vstup do extraligy. A byl vítězný. Pražané v televizním šlágru vyhráli na ledě do té doby stoprocentních Pardubic 5:2 díky drtivému závěru. Hvězdný David Krejčí zařídil dvěma góly a asistencí vítězství 4:1 nad Plzní. Naopak Jaromír Jágr vyšel s Kladnem gólově i bodově naprázdno. Velký obrat předvedl mistrovský Třinec, který otočil zápas s Litvínovem z 1:3 na 4:3 v prodloužení.

