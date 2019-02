Domácí nezačali dobře. Po chybách inkasovali v rychlém sledu dvě branky za sebou, když Kroftu v nymburské brance překonali Jankovský a Martínek. Nymburku se podařilo snížit hned v první přesilovce. Úspěšným střelcem byl Knesl.

Ve druhé části se nymburským hokejistům podařilo skóre srovnat. A autorem gólu byl opět obránce. Tentokrát se trefil Kříž.

Do třetí třetiny tak oba týmy vstupovaly za vyrovnaného stavu. A byli to opět Kolínští, kterým se podařilo jít do vedení. Šafránek mohl ve 47. minutě nikým neatakován přesně zamířit. Domácí měli ve dvou přesilovkách šanci vyrovnat, ovšem ani jednu početní výhodu nevyužili. K vyrovnání nevedla ani krátká power play.

„Hned v úvodu nás soupeř přehrál ve dvou situacích a prohrávali jsme dva nula. Z první přesilovky se nám podařilo dát kontaktní gól, takže ještě zbývala hromada času na to, abychom něco s výsledkem udělali. Ve druhé části se nám podařilo vyrovnat na dva dva. Zlepšil se náš pohyb, měli jsme několik příležitostí, poměr střel se byl mnohem lepší než v první části. Ve třetí třetině šlo o to, kdo dá gól. Rozhodovalo se v přesilovkách. Oslabení nám vzala síly, sami jsme pak kromě úvodní přesilovky nedokázali další využít. V závěru jsme měli dvě přesilovky, ale soupeř si nás dobře hlídal. My jsme si v nich pořád jen nahrávali a vlastně jsme ani nevystřelili. Takže tyto standardní situace jsme promarnili. Příležitosti jsme měli především ve druhé třetině. Mohli jsme odskočit na tři dva, ale Jirásek se rozhodl nájezd dva na jednoho řešit střelou a do vedení jsme tak nešli my, ale Kolín, který situaci tři na tři zvládl zakončit gólem. Pak už si to hosté pohlídali a hráli chytře,“ zhodnotil derby nymburský trenér Pavel Bičiště.

„Myslím, že to byl hezký hokej, atmosféra byla pěkná. Pro nás je to ale zklamání. Chtěli jsme jít v play off na Klatovy a k tomu jsme potřebovali vyhrát. To se nestalo, takže máme Sokolov. Bojovali jsme, ale bohužel jsme vyhrát nedokázali,“ byl zklamaný kouč Nymburka.

Radost zavládla na druhé střídačce. „Jsme rádi, že jsme utkání zvládli a že jsme vyhráli. Byl to náš hlavní cíl, protože Nymburk byl v tabulce třetí a my jsme chtěli jít v tabulce před něj. Myslím, že jsme viděli vyrovnané utkání, kde dominovali gólmani. Bylo hodně šancí jak na naší straně, tak i na straně Nymburka. My jsme byli o gól šťastnější,“ culil se po zápase kouč hostí Petr Martínek. „Musím pochválit soupeře, hrál korektně. Honza Stehlík ve třetí třetině odvolal faul, který na něj zapískal rozhodčí. Bylo to skvělé gesto. Utkání se divákům muselo líbit. Utkání jsme začali dobře, dali jsme dva rychlé góly, bohužel se Nymburku podařilo snížit a my se v tom momentě začali obávat o výsledek. Začali jsme být příliš stažení, hráli jsme nedůsledně. Nymburk toho využíval a měl tam několik přečíslení. Naštěstí to dopadlo tak, že z toho vytěžil jen jeden gól. V poslední třetině pak rozhodl jediný gól, který jsme dali my. Po tomto gólu jsme se zatáhli do obrany, napadali jsme jedním hráčem. Hráli jsme vyloženě na výsledek. Nebyla to zrovna krásná hra, ale bylo pár minut do konce a my už jsme nechtěli, aby se soupeř dostal do nějaké větší šance. To se povedlo a výsledek jsme udrželi,“ popsal utkání kolínský kormidelník Petr Martínek.

Nymburk - Kolín 2:3



Branky: 10. Knesl (Rittig, Kolouch), 37. Kříž (Stehlík, Jirásek) – 6. Jankovský (Malý, Šafránek), 8. Martínek (Procházka), 47. Šafránek (Malý, Jankovský). Rozhodčí: Šperl. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Oslabení: 0:0. Diváci: 700. Třetiny: 1:2, 1:0, 0:1. Vývoj skóre: 0:2, 2:2, 2:3

Nymburk: Krofta – Kříž, Tržický, Knesl, Jirásek, Rittig, Mašek – Stehlík, Josefus, Eis – Bičiště, Arnošt, Kolouch – Kuzďas, Smejkal, Král – Kačírek.

Kolín: Sejpal – Havelka, Jelínek, Pýcha, Bezděk, Březina, Hanzl, Barták – Procházka, Kozák, Zumr, Němec, Malý, Martínek, Jankovský, Netušil, Šafránek, Pilný.

AUTOR: Jakub Marvan