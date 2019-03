Nymburk – Také ve druhém utkání se Sokolovem druholigoví hokejisté Nymburka prohráli, tentokrát na svém ledě 1:4, a na zápasy prohrávají už nula dva. Ve středu jedou k soupeři zachraňovat situaci, protivník má mečbol a je krůček od postupu do další fáze play off. Pro Nymburk hodně složitý úkol. Ale nic není nemožné…

„Bylo to vyrovnanější utkání než to první na ledě Sokolova. První třetinu jsme prohráli nula jedna, druhá skončila nerozhodně. Makali jsme do poslední chvíle, ale prostě to na soupeře nestačilo, kvalita soupeře je opravdu velká,“ řekl k druhému střetnutí play off trenér nymburského mužstva Pavel Bičiště.