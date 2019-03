Byl to hukot

Zápas provázela parádní atmosféra, v hledišti bylo více než jedenáct stovek diváků. A ti hnali domácí tým na zteč. „Prostě to byla atmosféra play off. Fanoušci hnali sokolovské hráče vpřed,“ přitakával kouč Nymburka Pavel Bičiště.

Jeho tým nezačal dobře a hodně brzy inkasoval. „Začali jsme zakřiknutě. Kvalita soupeře byla vidět a v závěru třetiny se to začalo mydlit. V prostřední části jsme dostali další dva góly a bylo téměř rozhodnuto. Hlavní byl důraz před brankou. I za nepříznivého stavu jsme se snažili, chtěli jsme dát gól, ale nepovedlo se. Trochu jsme proházeli posty, hra byla lepší, ale gól jsme prostě nedali,“ litoval po zápase trenér Nymburka.

Také v závěrečné třetině udeřili favorizovaní domácí hokejisté dvakrát. „Prostě jsme na domácí neměli. Všude jsme byli o krok později. Hráli jsme chvíli i přesilovku pět na tři, ale ani z této situace nic nebylo,“ řekl Bičiště.

Vynucené změny

Hostující trenér se musel obejít bez tria Josefus, Kolouch, Arnošt, která odjela na univerziádu do Ruska reprezentovat Českou republiku. „Josefus nastupuje v první lajně, takže to muselo být znát. Nahradit v sestavě tři hráče není snadné. Do první lajny se posunul Karel Bičiště, hráli spolu kluci z Benátek a nevypadalo to zle,“ uvedl ke změnám v sestavě nymburský kormidelník.

V pondělí do Nymburka

Stav série je nyní jedna nula pro Sokolov. A série se přesouvá do Nymburka. Druhé utkání je na programu už v pondělí. Utkání na nymburském zimním stadionu začne v 18 hodin. „Snad si vezmeme ponaučení z prvního zápasu,“ přeje si šéf nymburské střídačky. „Doufám, že se nám podaří dát nějaký gól, i když víme, že to bude těžké. Hrát proti tak silnému mužstvu je složité. Sokolov má hráče pod smlouvami, mají obrovskou kvalitu,“ dodal kouč Pavel Bičiště.

Sokolov – Nymburk 5:0

Branky a nahrávky: 2. Stříbrný (Zadražil, Vracovský), 22. Vrána (Kuběna, Michálek), 32. Bečvář, 42. Vrána (Šik, Hruška), 55. Trapl (Stříbrný, Michálek). Třetiny: 1:0, 2:0, 2:0. Rozhodčí: Hucl – Zimmermann, Sedláček. Diváci: 1140.

NED Hockey Nymburk: Krofta – Kříž, Tržický, Mašek, Rittig, Knesl, Jirásek – Stehlík, Bičiště, Král, Burda, Kuzďas, Foerster, Vasilev, Moravčík, Smejkal, Wiencek, Eis, Kačírek.