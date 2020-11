Dne 9. října 2019 poklepalo vedení města Poděbrady, členové výboru HC Poděbrady a tehdejší reprezentační trenér Miloš Říha na základní kámen a takřka přesně po roce se podařilo stavbu dokončit a zkolaudovat. Šatny u zimního stadionu stojí a jsou zkolaudovány.

Nové šatny u poděbradského zimního stadionu | Foto: Foto: HC Poděbrady

Samotnému zahájení stavby předcházela dlouhá doba příprav a vyjednávání. To, že k zimnímu stadionu, který byl slavnostně znovuotevřen v roce 2014, je potřeba dobudovat také nové šatny, bylo jasné od začátku. Po volbách v roce 2018 se deklarovaná snaha nového vedení města o vylepšení sportovní infrastruktury ihned promítla do snahy o zajištění finančních prostředků na výstavbu šaten u zimního stadionu. Město Poděbrady zažádalo o dotaci z programu Ministerstva školství a tělovýchovy a tato žádost dopadla kladně. To znamenalo, že MŠMT se na vysoutěžené ceně 32.850.552 Kč včetně DPH podílelo dotací ve výši 15.415.500 Kč.