FOTO: Skvělý start hokejistů Poděbrad. Gólman Bílek udržel čisté konto

Vítězně vstoupili do nového ročníku Krajské ligy hokejisté Poděbrad. V prvním kole na domácím hřišti porazili Kutnou Horu. Kádr domácích zůstal oproti loňské sezoně téměř pohromadě. Do Kralup odešel loňský kapitán Martin Příhoda a s aktivní činností skončil Michal Dobroň, který se přesunul na trenérskou pozici. Do mužstva se po působení v Německu vrátil Antonín Jelínek.

Z hokejového utkání Krajské ligy Poděbrady - Kutná Hora (4:0) | Foto: Foto: Markéta Stiborová