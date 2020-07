V Benátkách, které dvě sezony minulo play-off, však věří, že se jich sestupové starosti týkat nebudou. „Hrozba sestupu je vždycky, ale myslím, že se tomu vyhneme. Do sezony jdeme s ambicí hrát play-off,“ burcuje sportovní ředitel klubu Jan Slivka.

Přesto je poslání Benátek, coby oficiální farmy libereckých Bílých Tygrů, jiné. „Myslím, že každý rok se v kádru objeví dost mladých, kvalitních a perspektivních hráčů, což dokládá pravidelná účast našich hráčů v reprezentacích do osmnácti a dvaceti let. Těší nás to, ale zároveň i způsobuje problémy, že nám fakticky ti nejlepší chybí při různých turnajích a mistrovstvích,“ dodává Slivka.

V kádru je zatím minimální pohyb. Jedinou dosud oznámenou posilou je příchod ex-boleslavského matadora Lukáše Pabišky. Ten už v nedalekých Benátkách dohrával sezonu loňskou.

Neúplný seznam v současné chvíli čítá sedm přípravných utkání. Tři z nich se odehrají na benáteckém zimním stadionu. Zdejší diváci mohou vidět v akci dva atraktivní nováčky. Do Benátek nad Jizerou zavítá Vrchlabí i nedaleký Kolín. Třetím týmem, který se u Jizery představí, je západočeský Sokolov.

Naopak v Liberci pak vyzvou Benátky nejzajímavějšího soupeře, favorita mezinárodní EBEL ligy ze Salzburgu. Ten se bude hrát 14. srpna od půl jedné.

Samotná soutěž pak pro Benátečany vypukne v sobotu 12. září zápasem na ledě Ústí nad Labem, o dva dny později se hokejisté od Jizery představí poprvé doma v zápase proti Sokolovu. První ostré derby se pak bude hrát v sobotu 19. září, kdy do Benátek přijede zmiňovaný Kolín.

Přípravné zápasy Benátek

Sokolov – Benátky, 6. srpna 2020, 18.00

Benátky – Vrchlabí, 11. srpna 2020, 18.00

Benátky – Salzburg, 14. srpna 2020, 12.30

Vrchlabí – Benátky, 18. srpna 2020, 18.00

Benátky – Kolín, 20. srpna 2020, 18.00

Benátky – Sokolov, 25. srpna 2020, 18.00

Kolín – Benátky, 27. srpna 2020, 18.00