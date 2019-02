Trutnov - Parádní jízda. Série vítězství nymburských hokejistů neskončila ani na ledě Trutnova. Hostující borci zvítězili v dalším zápase druhé ligy o dvě branky a na svém kontě mají už šest výher za sebou. Zato uťali sérii jedenácti výher trutnovského celku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Zbranek

„Překazili jsme domácím dlouhou sérii, hrálo se v parádní atmosféře a bylo to oboustranně výborné utkání,“ lebedil si po utkání trenér nymburského celku Pavel Bičiště.

Ten se pustil do rozboru zápasu. „V první třetině byly šance na obou stranách a my jsme přežili dvě přesilovky. Pak jsme dostali gól, ale rychle jsme srovnali. Ve druhé části jsme byli lepší, ale dali jsme dvě tyčky, měli jsme smůlu. V poslední třetině jsme dali jako první důležitou branku a pak jsme vedení navýšili. Domácí snížili, jenže my jsme si to pohlídali. Jedeme zvesela domů, odehráli jsme dobrý zápas,“ řekl kouč Nymburka.

Trutnov – Nymburk 2:4

Branky: 17. Smékal (Chytráček, Kynčl), 58. Kubinčák (Martinec) – 18. Josefus, 41. Smejkal (Bičiště), 51. Stehlík (Arnošt, Eis), 60. Stehlík (Bičiště). Třetiny: 1:1, 0:0, 1:3. Rozhodčí: Smitka. Diváci: 605.

NED Hockey Nymburk: Krofta – Kříž, Tržický, Mašek, Rittig, Knesl, Jirásek – Stehlík, Bičiště, Josefus, Král, Kuzďas, Arnošt, Kolouch, Smejkal, Eis, Kačírek.