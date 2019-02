Nymburk /FOTOGALERIE/ - Další utkání odehráli hokejisté Nymburka na svém ledě. Zápas plný zvratů skončil vítězstvím domácích nad pražskou Kobrou 5:4 po prodloužení. Nymburk tak prodloužil svoji vítěznou šňůru na sedm utkání v řadě a vyhoupl se na třetí místo tabulky. Dostal se před rivala z Kolína.

Velkou roli hrál domácí Stanislav Eis. Zápas poslal vyrovnávacím gólem do prodloužení a v něm také rozhodl.

„Výsledek byl pro nás příjemný, v prodloužení jsme vyhráli 5:4. Takže výhra za dva body. První třetinu jsme prohráli 1:2, kdy jsme dostali gól v naší přesilovce. To by se stávat nemělo. Nám se ale také povedlo v sezoně takto skórovat. Z naší strany jsme měli asi tak dvanáct minut převahu, ale nedokázali jsme to zužitkovat. Ve druhé třetině jsme ale vyhráli 2:0 a dostali jsme se do vedení. Hra se rapidně zlepšila, pohyb jsme měli dobrý i tah na bránu. Ve druhé části se začalo projevovat to, co jsme předváděli v předchozí řadě vyhraných utkání,“ řekl po zápase trenér Nymburka Pavel Bičiště.

„Takový stav se ve třetí třetině těžko drží. Je to otázky, kdy se třeba nevyužije přesilovka. Soupeř samozřejmě chtěl a povedlo se mu srovnat stav na 3:3. Následně pak šel do vedení. Nám se v závěru, který byl nahoru – dolů, povedlo dorovnat na 4:4. Nemuselo to ale tak skončit, měli jsme převahu, více gólových příležitostí. Zápas šel do prodloužení. Ve třetím střídání se nám povedlo ze strany vstřelit branku, kdy Standa Eis pro nás zařídil dva body a výhru,“ byl spokojený trenér.

Nymburk – Kobra Praha 5:4 pp

Branky: 4. Kolouch (Arnošt), 29. Stehlík (Jirásek), 33. Kolouch (Foerster), 55. Eis (Stehlík, Jirásek), 62. Eis (Kačírek) – 14. Antončík (Šergl), 20. Šmerha (Ryzák), 48. Šmerha (Kasík), 52. Šmerha (Kasík). Třetiny: 1:2, 2:0, 1:2, – 1:0.

NED Hockey Nymburk: Krofta – Kříž, Tržický, Mašek, Rittig, Knesl, Jirásek – Stehlík, Josefus, Král, Kuzďas, Arnošt, Kolouch, Smejkal, Foerster, Eis, Kačírek.

Markéta Stiborová