Již úvod utkání napověděl, že ve specifických podmínkách nečeká poděbradský tým nic lehkého. „Nepřesně jsme kombinovali a soupeř čekal na naši chybu,“ uvedl manažer poděbradského klubu David Kubát. Ta přišla už v 7. minutě, kdy domácí otevřeli skóre. Hosté odpověděli záhy, přesnou přihrávku Karocha proměnil v samostatném nájezdu Martínek.

Ve 29. minutě šel Žebrák podruhé do vedení, když využil přesilovou hru. „Poté jsme soupeře zamkli v jeho obraném pásmu, ale naše zakončení bylo nepřesné,“ litoval Kubát. Až ve 35. minutě se Poděbradští dočkali vyrovnání, když puk v přesilové hře dotlačil do branky Jelínek. V závěru třetiny poslal Kejdana hosty poprvé do vedení.

„V poslední třetině jsme chtěli zápas dovézt ke zdárnému konci, ale realita byla jiná,“ vyprávěl manažer poděbradského klubu. Domácí hned ve 42. minutě vyrovnali. Vyloučeními si cestu za třemi body Poděbrady hodně komplikovaly. Jenže ve 49. minutě při vyloučení Milaniaka ujel Tuma a poslal hosty do vedení 4:3. V závěru utkání se nechal vyloučit na pět minut plus do konce utkání Martínek a Žebráku se naskytla šance na vyrovnání. Tu jim v 59. minutě sebrala dvojice Tuma - Čapek, když druhý jmenovaný dotlačil puk do branky a definitivně rozhodl utkání. „Těžký zápas jsme zvládli a odvážíme si tři body,“ zhluboka si oddechl David Kubát.

Poslední zápas letošního roku sehrají Poděbrady na svém ledě, v sobotu od 17 hodin přivítají Králův Dvůr.

Branky a nahrávky: 7. Langer (Belda), 29. Novák (Šmerhovský), 42. Bakule (Šmerhovský) - 9. Martínek (Karoch), 35. Jelínek (Tuma, Čapek), 39. Kejdana (Rindoš, Martínek), 49. Tuma, 59. Čapek (Tuma). Třetiny: 1:1, 1:2, 1:2.

Poděbrady: Bílek - Bartoň, Žalud, Milaniak, Karoch, Vošta, Bek - Čapek, Jelínek, Tuma - Kejdana, Rindoš, Martínek – P. Toupal, Papoušek, Kubát, Mrkus.