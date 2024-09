Nymburk – Vlašim B 9:1

Domácí hokejisté položili základ svému vítězství už v první třetině, v níž dali dvě branky. Brankostroj pak rozjeli naplno ve druhé části a soka zasypali dalšími pěti zásahy. O vítězi už nebylo pochyb, v závěrečné třetině se už jen dohrávalo.

„Utkání bylo jednoznačné. Ale fakt je, že soupeř měl v bráně holku, ta se navíc v polovině utkání zranila. Výsledek je dobrý, tři body bereme,“ uvedl nový kouč nymburského celku Tomáš Protivný, který na lavičce nahradil po minulé sezoně Pavla Bartoníčka. Protivný nastupoval několik sezon i v nejvyšší soutěži.

„Dopředu to bylo jakž takž, ale dozadu se musíme zlepšit. V našem obranném pásmu máme chaos. Na to se chceme zaměřit. Byl to prostě první zápas, navíc se soupeřem, který hrál v této soutěži poprvé. Mohli jsme dát klidně patnáct gólů, některé vyložené šance jsme zahodili. Pochválit bych chtěl našeho gólmana, který čtyřkrát výborně zasáhl. Více není co hodnotit,“ dodal Tomáš Protivný.

Branky a nahrávky: 5. Šifta (Dobrkovský), 6. Protivný (Král), 27. Král (Lokajíček, Protivný), 33. Kuzďas (Kuzďas, Hrdina), 33. Šafra (Kuzďas), 36. Kuzďas (Šafra), 36. Protivný (Lokajíček), 45. Kuzďas (Kuzďas), 46. Král (Musil) – 59. Horálek (Pejša). Třetiny: 2:0, 5:0, 2:1.

Nymburk: Škubal — Mikala, Lokajíček, A. Kuzďas, Dobrkovský, Košař — J. Kuzďas, Velechovský, Šafra, Musil, Protivný, Král, V. Kuzďas, Hrdina, Šifta.