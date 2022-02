Nymburk narazil podruhé ve vyřazovací části na mužstvo z Příbrami. Poté, co vyřadil HK Příbram 99, poslal ze hry i rezervu HC. Ba co víc – nymburský celek musel v obou zápasech dotahovat manko. Doma dvougólové, venku byl rozdíl dokonce o čtyři branky.

Postup Nymburka je možná nečekaný, je ale o to cennější. Třešnička na dortu celé sezony. „Máme velkou radost. Mužstvo musím pochválit, kluci hráli bojovně a především týmově. Navíc jsme oba zápasy otáčeli a oba jsme zvládli,“ těšilo trenéra nymburského mužstva Pavla Bartoníčka.

Nymburk zvítězil na svém ledě vysoko 11:4 (góly Nymburka Martinec 3, Šafra 2, Straňák, Dvořák, Hrdina, Kuzďas, Velechovský, Turinský). „Bylo to úplně výborné po všech stránkách. Od gólmana po posledního hráče. Dominovali jsme především v útoku, po krásných akcích jsme stříleli pěkné góly,“ byl nadmíru spokojený Bartoníček. „Rozhodlo to, že i když jsme dva nula prohrávali, skóre jsme otočili a pak jsme jasně dominovali,“ chválil tým jeho kouč.

Druhý zápas na příbramském ledě skončil nerozhodně 5:5 (góly Nymburka Kuzďas 2, Dvořák, Šifta, Šafra). A to Nymburku stačilo na postup. Přitom byli nymburští hokejisté zralí na ručník. „Tady jsme prohrávali za sedm minut o čtyři góly. Do konce první třetiny jsme to stáhli na rozdíl jednoho gólu. Vyrovnávací gól jsme dali minutu a půl před koncem a do konce utkání jsme postup kontrovali,“ dodal Bartoníček.

Ve finálovém souboji čeká Nymburk tým Buldoci Neratovice. Série se hraje jako obě předešlé, tedy na dva zápasy, v nichž rozhodne větší počet bodů. Pokud by byl stejný, rozhodne desetiminutové prodloužení. Kdyby i to bylo málo na rozuzlení vítěze, přijdou na řadu nájezdy.