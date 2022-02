S Buldoky začnou doma. Finále je pro Nymburk třešničkou na dortu

V základní části Krajské soutěže skončili hokejisté Nymburka na třetím místě a proklouzli do vyřazovacích bojů. To pro ně ale bylo málo. Vyhráli dvě série s příbramskými týmy a nyní je čekiá finálové rozuzlení. To je pro nymburské borce třešnička na dortu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Sidorják

Nymburk přešel nejprve přes HK Příbram 99, poté i přes rezervu příbramského HC. „Máme velkou radost. Mužstvo musím pochválit, kluci hráli bojovně a především týmově. Navíc jsme oba zápasy otáčeli a oba jsme zvládli,“ vrátil se trenér nymburského mužstva Pavel Bartoníček poslednímu dvojutkání. Ramšák míří do Rakouska, z nového angažmá je nadšený. Je to výzva, říká kanonýr To je skoro zapomenuto a před mužstvem stojí nová výzva. Tou jsou neratovičtí Buldoci. Finálová bitva hraná opět jen na dva zápasy (rozhodne větší počet bodů. Pokud ne, přijde na řadu desetiminutové prodloužení a kdyby ani to nestačilo, vzejde vítěz po nájezdech) začne v Nymburce. První utkání se hraje už v pátek od 18 hodin na nymburském zimním stadionu, u soupeře pak o den později ve stejný čas.