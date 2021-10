Kralupy - Poděbrady 1:5

Poděbrady měly na kontě jen dva body, vyhrát potřebovaly více než dost. V zápase v Kralupech velice dobře bránily, důkazem je jediná inkasovaná branka. V první i druhé třetině dali hosté po jedné brance. Pak přidali třetí, na tu ale odpověděli domácí. Poprvé a naposledy. Rindoš svými dvěma zásahy pojistil jasné vítězství mužstva z lázeňského města.

„Po dvou předchozích špatných zápasech jsme odehráli dobré utkáním podali jsme zodpovědný výkon, který byl podpořen i výborným výkonem brankáře, který nás v důležitých momentech podržel. Soupeře jsme nepouštěli do vážnějších šancí a získali jsme zcela zaslouženě tři body,“ radoval se manažer poděbradského mužstva David Kubát. „Teď to ale musíme potvrdit v domácím zápase s Černošicemi. To je ale další těžký soupeř,“ uvědomuje si Kubát.

Branky a nahrávky: 50. Varbík (Kaprál, David) - 15. Pácal (Martínek), 40. Martínek (Rindoš), 43. Tuma (Bartoň, Rindoš), 52. Rindoš (Pojkar), 57. Rindoš (Tuma). Třetiny: 0:1, 0:1, 1:3.

HC Poděbrady: Hermann - Pojkar, Bartoň, Karoch, Milaniak, Vošta, Žalud - Čapek, Rindoš, Tuma - Kejdana, Mrkus, Martínek – D. Toupal, Pácal, Papoušek – P. Toupal, Kubát.