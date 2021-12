Na místě nedaleko velkopopovického pivovaru se hraje hokej už od roku 1962. O deset let později tu měli poprvé umělý led z chladícího zařízení a v roce 1981 započaly práce na zastřešování stadionu. Zimák byl dlouhou dobu s nedalekým pivovarem úzce provázán. Až do letošního jara využíval chlazení z pivovaru a až po rekonstrukci se osamostatnil díky vlastní strojovně.

„Dříve bylo chlazení zdarma a ještě jsme od pivovaru dostávali sponzorský příspěvek. Od roku 1990 se ale za chlazení muselo platit. Částky dosahovaly až na milion a půl ročně,“ prozrazuje správce stadionu Jaroslav Chochola, který na místním ledě sám hokej hrál.

Nyní se stará o to, aby místní týmy i další klienti byli na stadioně spokojení. Ledovou plochu využívá velkopopovické áčko i mládežnické týmy, sjíždí se sem ale rovněž krasobruslařské celky z Prahy. V dopoledních hodinách pak volné časy využívají školy a školky z okolí. „Týdně se tu protočí až sedm set dětí,“ uvádí Chochola.

Místní družstva i zájemci z řad veřejnosti mají k dispozici celkem patnáct šaten. Z jediné tribuny, která byla nedávno spolu s nosníky nově natřená, je může při jejich počínání na ledě pozorovat až 900 lidí. 600 míst na tribuně je k sezení, kolem plochy se ale dalších několik stovek diváků vejde. V praxi sem tak může přijít na hokej více než polovina obce! „Jednou jsme tu měli dokonce 1600 diváků. To je náš návštěvnický rekord,“ říká Chochola.

Ten má k zimním stadionům a lednímu sportu velmi blízký vztah. Nejenže hokej hrál, v minulosti se staral o zimáky také na Hvězdě, v Říčanech nebo na již neexistující Štvanici! Nyní na stadionu Slavoje si dal za cíl přetřít ještě střechu a dotáhnout tak na jaře dokončenou rekonstrukci, jejíž součástí bylo i pořízení nové časomíry. Do budoucna by pak bylo potřeba opravit ještě administrativní budovu a pořídit do haly nové osvětlení. Na to se ale momentálně nedostává financí.

O tom, že velkopopovický stadion i tak nabízí skvělé podmínky, ale svědčí fakt, že si ho jako útočiště pro své kempy v minulosti vybraly reprezentace Číny nebo Běloruska do dvaceti let a připravovala se tu dokonce i kanadská dívčí reprezentace do osmnácti let! Národní výběry můžou kromě ledové plochy využívat také přilehlého hotelu, restaurace nebo tělocvičny s posilovnou, která se nachází v horním patře administrativní budovy.

„Týmy mají v hotelu kromě ubytování k dispozici také konferenční místnost, kde pořádají týmové porady, a také wellness. Tělocvična s posilovnou v horním patře fungovala dříve jako ubytovna. Po předělání ji využívají jak domácí týmy, tak zájemci z řad veřejnosti,“ vysvětluje Chochola.

Ten na stadionu za dobu svého působení zažil nejrůznější známé hokejisty. Po návratu z NHL tu hrál například trojnásobný vítěz Stanley Cupu Jiří Hrdina. Známým odchovancem klubu je pak bývalý reprezentant Jiří Doležal, který si zahrál dokonce i na olympijských hrách. Stadion ale nepřilákal pouze milovníky ledového sportu. „V minulosti se na zimáku točily nějaké horory nebo tu lidé z pořadu Auto Moto Revue na ledě testovali pneumatiky. Pořádaly se tu také metalové koncerty,“ vzpomíná správce stadionu.

Kulturním akcím na stadionu už je ale definitivně konec. Zimák běží už devátým rokem nonstop a ledovou plochu udržuje i během letních měsíců. Nabitý harmonogram má i tak. Během léta se tu pořádají nejrůznější hokejové kempy, v průběhu roku tu pak svoje zápasy krajské ligy hraje místní Slavoj i mládežnické celky.

„Kraj jsme několikrát vyhráli a hrála se tu i kvalifikace o 2. ligu. Přišlo na ni vždycky hodně diváků. Teď ale nejsou finance na to, aby se tady druhá liga hrála, byť v minulosti jsme si ji vyzkoušeli. Momentálně nám vyhovuje kraj,“ odpovídá na otázku případných ambic Chochola.

A jak je to skutečně s mýtem, který se traduje po nejrůznějších internetových fórech? Skutečně vedou až na zimák trubky, kterými proudí přímo z pivovaru zlatavý mok? „Není to pravda. V minulosti sice hráči fasovali pivo na výjezdy, ale trubky s pivem sem nevedou,“ uzavírá s úsměvem Chochola.

