Po třech výhrách v řadě poprvé v novém ročníku Krajské soutěže prohráli. Hokejisté klubu HC Nymburský Lev nestačili na rezervu Příbrami. Té podlehli o dvě branky, v zápase stále jen dotahovali.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - TNP Praha (5:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Příbram B – Nymburk 5:3

„Byl to zcela vyrovnaný zápas, který soupeř rozhodl tím, že proměnil své šance, které si vytvořil. Bylo to po našich chybách a vyloučeních. Ale jinak to bylo vyrovnané, ve hře žádný rozdíl nebyl,“ uvedl trenér nymburského mužstva Pavel Bartoníček.

Pro Nymburk je to první porážky v nové sezoně. „Ale není to zklamání. Je to prostě sport. Prostě jsme teď chytli černého Petra,“ přidal kouč Nymburka.

Branky: 1. Mácha, 4. Grubner, 16. Šmejkal, 36. Anděl, 59. Šmejkal - 7. Šafra, 52. Lokajíček, 59. Mikala. Třetiny: 3:1, 1:0, 1:2.