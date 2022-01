Vedle šestice s aktuálně pozitivními testy vyšly stejně výsledky již během týdne dalším dvěma hráčům. Ti už ale naposledy byli negativní, takže se mohli zapojit zpátky do přípravy. Na dnešním tréninku měl mít Pešán k dispozici při různě načasovaných příjezdech z klubů KHL devět hráčů, trénovat ale mohli jen obránci Lukáš Klok, Jakub Jeřábek a Libor Šulák a útočník Radan Lenc.

Proč jede zrovna on? Proč ne tamten? Olympijská nominace je výbušné téma

"Situace je složitá a mění se téměř na hodinové bázi. Vždy až ráno v den tréninku řešíme, kolik lidí bude schopno ten trénink absolvovat. Nedokážu teď vůbec říct, kdo a jak dlouho bude v izolaci, ale pozitivní i negativní hráči se stále testují na denní bázi. Jednoznačně nikdo ale nemá žádné příznaky, vše jsme zjistili pouze na základě testů," řekl novinářům v on-line rozhovoru trenér Pešán.

První část hokejistů má odletět do Pekingu charterem s českou výpravou ve čtvrtek 27. ledna. "Dnes pozitivní sportovec do letu nemůže sednout a musí počítat s odkladem odletu," poukázal šéflékař olympijského týmu Jiří Neumann na od pondělí nově platná přísná olympijská pravidla. Sportovci či členové realizačních týmů, kteří 30 a méně dní před odletem prodělali koronavirus, musejí mít před odletem pět negativních PCR testů v pěti po sobě následujících dnech a schválení čínské strany, že můžou odcestovat. Druhá část hokejistů s hráči z extraligy má letět 2. února.

Mezi náhradníky 30 hráčů

Minulý týden ve čtvrtek ohlášená nominace se 24 hráči ještě není konečná. Uzavře se definitivně v pondělí, pak už jsou změny možné jen ze zdravotních důvodů. Jedno místo si Pešán s generálním manažerem Petrem Nedvědem, jenž má za nominaci hlavní zodpovědnost, nechali volné. Vzhledem k okolnostem čítá jen seznam náhradníků 30 jmen.

V případě, že by měli hráči koronavirus a nemohli do Číny letět, naskočí za ně některý z náhradníků. "Řeší se to jako v případě zranění," řekl šéf české mise Martin Doktor.

Gulaš ztratil motivaci, v reprezentaci končí. Vzali mi vítr z plachet, přiznal

Před vstupem do olympijského turnaje čeká národní tým v neděli 6. února tréninkové utkání se Švédskem. Do turnaje pod pěti kruhy vstoupí Češi ve středu 9. února proti Dánsku. O dva dny později hokejisty čeká v základní skupině B souboj se Švýcarskem a v sobotu 12. února nastoupí proti Rusku.

Základní skupiny skončí 13. února a po dnu volna budou v úterý 15. února následovat kvalifikační zápasy předkola play off. Již den poté přijde na řadu čtvrtfinále, do něhož postoupí přímo vítězové skupin, nejlepší celek z druhých míst a lepší celky z předkola. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 20. února.