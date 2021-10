V poslední třetině šli opět brzy do vedení domácí. Vzápětí hosté nevyužili další z početních výhod a Pojkar v 50. minutě schovanou střelou položil již pevný základ k poděbradskému vítězství. To pečetil v přesilové hře Milaniak.

Byli to právě domácí, kteří se střelecky předvedli v první třetině. Vytvořili si náskok tří gólů. „Byli jsme efektivní. První branka nás nastartovala a v polovině první třetiny jsme vstřelili další dvě branky,“ uvedl manažer poděbradského klubu David Kubát. Černošice ale ještě do konce třetiny snížily.

Čtyři zápasy sehráli na ledě soupeřů, až v sobotu se poprvé představili na svém ledě před zraky svých příznivců. A utkání pro ně dopadlo více než dobře. Hokejisté Poděbrad dokázali v pátém kole Krajské ligy urvat všechny tři body v souboji s Černošicemi. Sokovi nasázeli sedm gólů. Poděbrady tak ukončily deset let trvající mizérii s tímto silným soupeřem.

