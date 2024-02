Gólově načali utkání hosté, když se už ve třetí minutě prosadil Šafra. Jenže domácí do první sirény vyrovnali a po pauze zase rychle skórovali oni. O vyrovnání se postaral Procházka, další branku už ale Nymburk nepřidal a sám jednou inkasoval. Doma musí vyhrát více než o jeden gól.

„Měli jsme v utkání devět přesilovek, ale dali jsme jen dva góly,“ truchlil trenér nymburského mužstva Pavel Bartoníček. „Neměli jsme sílu to tam domlátit. Měli jsme mraky šancí. Soupeř nebyl lepší, nebyl hokejovější, naopak my jsme měli spousty šancí, ale nebyli jsme schopni dát další góly. To je naše bolest po celou sezonu. Na dva góly potřebujeme padesát šancí, soupeř jich měl o mnoho méně a dal tři branky. Teď už je to hop nebo trop,“ uvedl kouč Nymburka.

Pokud Nymburk vyhraje o gól, půjde nedělní zápas (18.15 na zimním stadionu v Nymburce) do prodloužení. Pokud vyhraje o dva góly a více, postoupí do semifinále. Pokud prohraje, sezona pro něj končí.

Branky: 17. Mikáska, 22. Gebhart, 53. Vacek – 3. Šafra, 32. Procházka. Třetiny: 1:1, 1:1, 1:0.