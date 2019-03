„Zámorskému jsme dali volno, protože nám odjel všechny předchozí turnaje, má navíc trochu problém s ramenem a my mu věříme. Když nám řekne, že má problém, tak věříme, že teď hned přijet nemůže. Dostal proto týden volno. Kubalík chtěl přijet hned, ale musí si ještě vyřídit nějaké náležitosti, takže se připojí ve středu,“ řekl novinářům Říha.

Dorazilo naopak kompletní trio nováčků, jež tvoří brankář Marek Langhamer z Chabarovsku, karlovarský zadák Petr Šenkeřík a útočník Tomáš Fořt ze Zlína.

Do tréninku se zapojili navíc vedle nominovaných také gólman Štěpán Lukeš z Chomutova, bek Tomáš Dvořák ze Sparty a zlínský útočník Jan Dufek. „Ti kluci jsou tu v rolích sparingpartnerů a samozřejmě o tom vědí. Mohli by si možná zahrát i nějaká přátelská utkání, ale těch hráčů je jinak tolik, že pro tuto sezonu už nám to stačí,“ vysvětlil Říha.

Posily z extraligy i NHL

Tým bude postupně doplňovat. Čeká i na stav brankáře Jakuba Kováře z Jekatěrinburgu, obránce Jakuba Nakládala z Jaroslavle a útočníka Romana Červenky z Curychu. „Koukáme na každý zápas extraligy, i ve Finsku, tam jsou Zohorna, Koblížek. Už sledujeme NHL, jak to tam vypadá s play off,“ uvedl Říha.

„Každý týden bude trochu o něčem jiném. Budou přicházet hráči, ale chceme to udělat trochu širší, abychom všechny přáteláky neodehráli s jedním týmem. Ale abychom dali prostor klukům, kteří se zúčastnili evropské tour,“ doplnil Říha.

Finální přípravy

Hokejisté budou v Edenu trénovat až do 5. dubna, další týden je ve Znojmě a Linci čekají první přípravné zápasy před MS proti Rakousku v rámci Euro Hockey Challenge. Následně se Češi utkají v Karlových Varech dvakrát s Německem a ve dvou duelech se představí na Slovensku. Generálkou na vrchol sezony budou České hry v Brně jako součást Euro Hockey Tour. Šampionát začne až 10. května.

„Vždy máme přípravu celý týden a pak sobotu a neděli mají kluci volno. Akorát když tam hrajeme v sobotu, tak je to jen den, ale pak další víkend jsou zase tři dny volna. Snažíme se pracovat, ale také je nechceme zahltit,“ podotkl šedesátiletý Říha.

On sám se nemohl finální přípravy dočkat. „Těšil jsem se jako malý dítě. Protože přeci jenom číst zprávy, jezdit po zápasech, sledovat, dělat si zápisky, to není pro mě. Takové to papírování. Na ledě je praxe. Tam se má pracovat. Na to se těším,“ uvedl loňský nástupce Josefa Jandače.

Nominace českých hokejistů na úvod přípravy před květnovým MS na Slovensku:Brankář: Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL; 0 startů),



obránci: Filip Pavlík (8 startů/0 branek), Petr Zámorský (oba Hradec Králové; 51/2), Michal Jordán (72 startů/5 branek), Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL; 87/6), Petr Šenkeřík (Karlovy Vary; 0/0), Lukáš Klok (Slovan Bratislava/KHL; 13/0), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL; 36/4), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 47/4),



útočníci: Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 3/0), Tomáš Fořt (Zlín; 0/0), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 2/1), Michal Bulíř (Magnitogorsk/KHL; 4/1), Rudolf Červený (Brynäs/Švéd.; 9/0), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 34/8), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.; 48/14), Tomáš Mertl (Kunlun/KHL; 13/0), Michal Řepík (Podolsk/KHL; 60/20), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 49/5), David Tomášek (Jyväskylä/Fin.; 17/3), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL; 75/14).