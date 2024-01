Už třetí porážku v letošním roce, celkem pátou v právě probíhajícím ročníku Krajské soutěže hokejistů, museli skousnout borci Nymburka. Ti dokázali dát na ledě Sedlčan pouhé dva góly a to jim na domácí nemohlo stačit. Ti skórovali hned pětkrát.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - Černošice B (4:5) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Sedlčany – Nymburk 5:2

Domácí položili základ k vítězství nad Nymburkem už v první třetině, po které vedli o dva góly. /ak sice snížil Šifta, jenže Sedlčany přidaly další gól. Po druhém gólu Béma vedli domácí v poslední třetině už o tři góly a naděje hostí pomalu uhasínala. Jiskřičku vykřesal dvou druhou trefou Šifta, jenže domácí hokejisté si vítězství pohlídali.

Góly kutnohorského Křelina a nymburského Wiehla byly v první přípravě jediné

„Hrál se hezký a bojovný hokej z obou stran. Soupeř nám utekl v našich přesilových hrách, kdy nám dali domácí dva góly. My jsme svoje přesilovkové výhody nevyužili a proto jsme prohráli,“ přiznal trenér nymburského mužstva Pavel Bartoníček. „Ale jinak se hrál opravdu dobrý hokej. My jsme se navíc potýkali s marodkou a zraněními a odjeli jsme jen se dvanácti hráči. Ale zvládli jsme to dobře, jen je škoda, že jsme nezískali nějaký bod. Uteklo nám to v přesilovkách,“ zopakoval Bartoníček.

Branky: 11. Burián, 19. Petržílka, 29. Bém, 44. Bém, 60. Macháč – 33. Šifta, 51. Šifta. Třetiny: 2:0, 1:1, 2:1.