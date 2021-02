Krajské soutěže byly ukončeny. Dalo se to očekávat?

Na základě rozhodnutí prezidenta ČSLH Tomáše Krále a rozhodnutí sportovně-technické komise Středočeského KVV ČSLH byly všechny amatérské a mládežnické soutěže ukončeny. K ukončení soutěží bylo přistoupeno s ohledem na aktuální epidemickou situaci, která již neumožňuje, ani v případě okamžitého uvolnění opatření, odehrát alespoň padesát procent utkání podle Rozpisu mistrovských soutěží vydaného před zahájením sezony 2020/2021. To je fakt, který musíme respektovat.

Může to mít dopad na další sezonu?

A víme jistě, že další sezona bude? To je totiž jedna z mála jistot dnešních dní, že nikdo neví co bude příští týden, měsíc, natož za půl roku. Jedná se naprosto bezprecedentní situaci, která bude mít celou řadu dopadů. To znamená i na další sezonu. Ale nejen na ni, dopady budou určitě rozsáhlé. Ať již ekonomické, politické, společenské, výchovné. Tady nejde o další sezonu, tady jde o to, jak se s touto epidemií a jejími následky vyrovnáme jako celá společnost.

Vy máte v klubu několik mládežnických kategorií. Co s dětmi udělá dlouhá přestávka?

To, že děti nechodí již rok do školy, nemohou sportovat, společně trávit čas se podle mého názoru negativně projeví na jejich vývoji.

Vy jste vyvíjeli snahu, aby děti sportovat mohly…

Výkonný výbor HC Poděbrady apeloval prostřednictvím Středočeského Krajského výkonného výboru na úpravu protiepidemických opatření tak, aby byla umožněna alespoň tréninková činnost jednotlivých dětských kategorií. Bohužel bez úspěchu. Podle mého názoru se měly hledat způsoby, jak děti udržet ve školách i při sportovní činnosti.

Může se také stát, že některé děti se sportováním skončí…

Co s dětmi udělá dlouhá přestávka, se dá těžko odhadnout. Zcela jistě bude celá řada dětí, kterým sport chybí a nedočkavě čekají na uvolnění opatření, které jim umožní začít opět sportovat. Bohužel budou ale i takové případy, které si odvyknou a ke sportování se již nevrátí. Hodně tady bude záležet na tom, jak budou svým rodinným zázemím motivováni.

Nemáte obavy, že by někteří starší hráči po dlouhé pauze skončili v A týmu?

To jsou dospělí lidé, sport mají jako svého koníčka a HC Poděbrady jim v podstatě vytváří podmínky, aby se mohli tomuto svému hobby věnovat. Sportovní návyky mají zažité a sport by jim určitě chyběl. To říkám z vlastní zkušenosti, že sport funguje jako pozitivní droga a kdo tomu jednou propadl, nechce skončit. Mnohem větší obavy mám právě u dětí. Aby si nezvykly, že život se odehrává u počítače – dopoledne on line výuka ve škole, odpoledne on line hry s kamarády.

Může nastat problém ve financování sportovních klubů?

Rozpočet HC Poděbrady se skládá především z pěti zdrojů. Z rozpočtu města Poděbrady, z dotací ČSLH, z dotací Národní sportovní agentury, z příspěvků rodičů a ze sponzorských darů. Kapitolu rozpočtu města, týkající se objemu financí v programech na podporu sportovních klubů, odhlasovalo zastupitelstvo města ve stejné výši, jako v roce 2020. Což je podle mě dobrá zpráva nejen pro náš klub, ale i pro celý poděbradský sport. Myslím, že dotace z hokejového svazu a NSA zůstanou také zachovány.

Pak tedy zbývají částky z příspěvků rodičů a darů od sponzorů…

Co se týká rodičovských příspěvků, napsali jsme, jako výkonný výbor klubu, již na začátku ledna všem rodičům, že podle množství „odsportovaných“ hodin v sezoně 2020/2021 budeme upravovat, tedy snižovat, příspěvky na sezonu 2021/2022. Ochotu sponzorů, zda finančně podpoří poděbradský hokej i v příštích sezonách, si teď netroufám odhadnout. Bude jistě záležet na aktuální ekonomické situaci i na tom, jak moc ovlivnila jejich podnikání epidemická situace.