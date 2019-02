Nymburk - Hokejoví příznivci jsou opět v pozoru. Dnes se totiž hrají další zápasy nadstavbové části druhé ligy. Nymburk hostí na svém stadionu od 18 hodin celek Slaného.

Dnes čeká nymburské hokejisty utkání se Slaným | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

„Ve Slaném jsme sice první zápas vyhráli, ale jen těsně. My vlastně vyhráváme jen o gól,“ usmál se Petr Vrabec, trenér nymburských hokejistů. „Ale to bylo v době, kdy Slaný hodně prohrával, nyní vyhrávají. Takže to nebude snadné utkání,“ upozornil Vrabec.

Nymburk stále bojuje o umístění do první osmičky, aby postoupil do vyřazovacích bojů. „Bude to boj. A to proto, že my potřebujeme body a náš soupeř také,“ uvedl šéf nymburské lavičky.

Nymburský tým trápí v poslední době podle trenérových slov hlavně proměňování šancí. „Většinou máme hru pod kontrolou, vypracujeme si šance, ale ty nedokážeme proměnit. To je v každém zápase stejné, musíme prostě proměňovat šance,“ dodal Vrabec.

Další zápas čeká nymburské hokejisty v neděli, kdy se od 17 hodin postaví týmu Roudnice. Nedělní střetnutí se hraje v Roudnici.